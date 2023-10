Mantan Pemimpin Jerman: Ukraina ‘Tidak Diizinkan’ Menyetujui Perdamaian dengan Rusia

Former German Chancellor Gerhard Schroeder in Berlin

IslamTimes - Mantan kanselir Jerman, Gerhard Schroder, mengklaim bahwa Amerika Serikat melarang Ukraina melakukan perundingan perdamaian dengan Rusia pada Maret 2022, meskipun para pihak memiliki peluang untuk sepakat mengakhiri konflik tersebut.

Schroder mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Berliner Zeitung Jerman pada hari Jumat (20/10) bahwa meskipun perwakilan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky terbuka untuk membuat konsesi mengenai isu-isu utama seperti penolakan upaya untuk bergabung dengan NATO, AS tidak menyetujui perundingan perdamaian.“Orang-orang Ukraina tidak menyetujui perdamaian karena mereka tidak diizinkan melakukannya. Pertama-tama mereka harus bertanya kepada Amerika tentang segala hal yang mereka diskusikan,” kata Schroder, yang diminta membantu memediasi negosiasi perdamaian antara pejabat Ukraina dan Rusia di Istanbul beberapa minggu setelah Moskow melancarkan operasi militernya pada Februari 2022.“Kesan saya adalah tidak ada yang bisa terjadi karena segalanya sudah diputuskan di Washington.”Dia mengatakan strategi “fatal” Washington yang mengakibatkan hubungan lebih erat antara Rusia dan China.“Sekarang, dua aktor, China dan Rusia, yang dibatasi oleh AS, sedang menggabungkan kekuatan. Orang Amerika yakin mereka cukup kuat untuk mengendalikan kedua belah pihak. Menurut pendapat saya, ini adalah sebuah kesalahan. Lihat saja betapa terpecahnya pihak Amerika saat ini. Lihatlah kekacauan di Kongres.”Dia juga mengecam sekutu Washington di Eropa Barat yang “gagal” memanfaatkan kesempatan untuk mendorong perdamaian pada Maret 2022.Pada saat itu, tambahnya, Zelensky terbuka untuk berkompromi mengenai Krimea dan wilayah yang memisahkan diri di wilayah Donbas. Sejak saat itu, ratusan ribu tentara Ukraina terbunuh karena bantuan militer Barat yang memperpanjang konflik.“Pengiriman senjata bukanlah solusi selamanya, tapi tidak ada yang mau bicara,” kata Schroeder.“[Kanselir Jerman Olaf] Scholz dan [Presiden Prancis Emmanuel] Macron seharusnya mendukung proses perdamaian di Ukraina karena ini bukan hanya masalah Amerika tetapi, yang terpenting, masalah Eropa.”Dia menambahkan bahwa salah satu pembenaran untuk mempersenjatai Ukraina – dugaan ekspansionisme Rusia – tidak memiliki dasar pada kenyataannya.“Ketakutan akan kedatangan Rusia tidak masuk akal,” kata Schroeder.Namun, Schroeder menambahkan, “Para pemimpin Barat harus memahami bahwa siapa pun yang berkuasa di Moskow, Rusia tidak akan membiarkan Ukraina atau Georgia diserap oleh NATO” dan tanpa menerima fakta ini, “perdamaian akan sulit dicapai.”Kandidat presiden AS Robert Kennedy Jr sebelumnya melontarkan pernyataan serupa. Pada bulan Juni, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin menggagalkan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk memperpanjang konflik dengan mengirim mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ke Ukraina untuk menyabot upaya penyelesaian krisis Ukraina.Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam sambutannya baru-baru ini pada hari Rabu (18/10)mengatakan bahwa para pejabat Barat telah mengisyaratkan kesiapan yang lebih besar untuk mengadakan perundingan mengenai Ukraina, khususnya kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, namun menuntut “langkah-langkah yang lebih praktis.”Para pejabat senior di Moskow menuduh negara-negara Barat terlibat langsung dalam perang Ukraina dengan memasok senjata dan melatih tentara mereka, memperingatkan bahwa tindakan seperti itu tidak akan menghentikan pasukan Rusia dalam mempertahankan tujuannya dan mempersenjatai Kiev hanya akan memperpanjang perang.[IT/r]