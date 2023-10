Moskow: AS Dapat dengan Mudah Mengungkap Siapa yang Mengebom Rumah Sakit Gaza 

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov

IslamTimes - Amerika Serikat dapat mempublikasikan gambar satelit Gaza yang diambil saat terjadi serangan mematikan di salah satu rumah sakitnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Jumat (20/10). Tragedi tingkat tinggi yang terjadi awal pekan ini membuat kelompok militan Palestina dan militer Zionis Israel saling menyalahkan atas insiden tersebut. Amerika bisa menyelesaikan situasi ini jika mereka mau, diplomat Rusia itu yakin.

Serangan seperti ini “tidak mungkin luput dari perhatian” Washington, kata Menteri Luar Negeri Rusia“Sekarang, ketika semua orang membicarakan tragedi Gaza, yang mana sebuah rumah sakit diserang dan ratusan orang tewas… kita bisa meminta data satelit dari Amerika,” kata Lavrov kepada Russia 1, seraya menambahkan bahwa Washington “pastinya memantau wilayah ini dengan satelitnya.”“Serangan seperti ini tidak mungkin luput dari perhatian,” kata menteri tersebut, seraya menambahkan bahwa niat baik Amerika dapat membuat dunia menjadi “tempat lebih tenang.” Lavrov mengkritik para pejabat AS karena memusatkan perhatian mereka pada urusan Moskow dengan Pyongyang.Awal pekan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengklaim bahwa Korea Utara diduga mengirim sekitar 1.000 kontainer “peralatan dan amunisi” ke Rusia antara awal September dan awal Oktober.Sebuah lembaga pemikir Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London menerbitkan apa yang disebut gambar satelit yang diduga membuktikan Rusia telah menerima amunisi dari Korea Utara. Menurut RUSI, foto-foto tersebut secara khusus diambil oleh perusahaan swasta yang berbasis di AS, Planet Labs, yang memiliki armada satelit yang dilengkapi teleskop dan kamera canggih.Perusahaan yang sama menggambarkan alat berat Zionis Israel dikerahkan ke perbatasan utara Gaza, menurut beberapa laporan media yang diterbitkan minggu ini. AP melaporkan pada hari Jumat (20/10) bahwa perusahaan lain yang berbasis di AS, Maxar Technologies, telah mengambil gambar satelit setelah serangan Israel di Gaza.Outlet berita Iran Tasnim mengklaim dalam laporan eksklusifnya pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat dan Perancis telah membantu militer Zionis Israel dengan memberikan citra yang diambil oleh total 27 satelit yang memantau Gaza dari tahap awal operasi Yerusalem Barat melawan Hamas.Serangan terhadap rumah sakit tersebut terjadi pada Selasa (17/10) malam dan menewaskan sekitar 500 orang, menurut pejabat kesehatan Gaza. Banyak negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Türki, dan Yordania, menyalahkan militer Zionis Israel atas pemboman fasilitas kesehatan tersebut.Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dengan tegas membantah bertanggung jawab, mengklaim serangan itu berasal dari roket gagal yang diluncurkan oleh Jihad Islam. Washington mendukung Yerusalem Barat dengan juga menyalahkan militan Palestina.Rusia menuntut penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak yang akan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.[IT/r]