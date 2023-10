Pentagon Memperingatkan Iran Agar Tidak Meningkatkan Krisis Israel

US Secretary of Defense Lloyd Austin embraces his Israeli counterpart, Yoav Gallant, at a meeting in Tel Aviv

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah memperingatkan bahwa pasukan Amerika di Timur Tengah menghadapi peningkatan risiko serangan karena Iran dan sekutunya di kawasan tersebut berupaya mengeksploitasi kekacauan yang diciptakan oleh perang Zionis Israel-Hamas.

Kepala pertahanan AS telah berjanji untuk menanggapi serangan Teheran dan sekutunyaPangkalan yang menampung pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran serangan roket dan drone dalam beberapa hari terakhir, dan Pentagon khawatir akan semakin meningkatnya krisis Zionis Israel, kata Austin pada hari Minggu dalam wawancara dengan ABC News. “Faktanya, apa yang kami lihat adalah prospek peningkatan serangan yang signifikan terhadap pasukan kami dan rakyat kami di seluruh kawasan, dan oleh karena itu, kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasukan kami berada dalam keadaan aman. posisi mereka bagus, mereka terlindungi, dan kami mempunyai kemampuan untuk meresponsnya.”Tak lama setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, Pentagon mengirimkan dua kapal induk, lima kapal perusak berpeluru kendali, dan kapal lainnya ke Laut Mediterania bagian timur. Salah satu kelompok penyerang, yang dipimpin oleh kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, dialihkan ke Teluk Persia pada hari Sabtu (21/10), dan Pentagon mengatakan pihaknya mengaktifkan baterai rudal tambahan di beberapa lokasi yang dirahasiakan untuk membantu melindungi pasukan AS di wilayah tersebut.“Pengerahan tambahan ini mengirimkan pesan lain kepada mereka yang berupaya memperluas konflik ini,” kata Austin. Dia menambahkan, “Jika ada kelompok atau negara yang ingin memperluas konflik ini dan mengambil keuntungan dari situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, saran kami adalah: jangan lakukan itu. Kami mempertahankan hak untuk membela diri, dan kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang tepat.”Kapal perusak USS Carney, yang terletak di Laut Merah, menembak jatuh tiga rudal dan beberapa drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi yang didukung Iran pada hari Kamis (19/10). Rudal-rudal itu bergerak ke utara, berpotensi menuju sasaran di Zionis Israel, kata juru bicara Pentagon.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyuarakan keprihatinan Austin, dengan mengatakan bahwa Washington memperkirakan akan ada serangan tambahan terhadap pasukan Amerika oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. “Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kami dapat membela rakyat kami secara efektif dan merespons dengan tegas jika kami perlu,” katanya pada hari Minggu dalam wawancara dengan NBC News. “Ini bukan yang kami inginkan, bukan yang kami cari. Kami tidak ingin eskalasi. Kami tidak ingin melihat front kedua atau ketiga berkembang. Kami tidak ingin pasukan atau personel kami diserang, namun jika itu terjadi, kami siap menghadapinya.”Departemen Luar Negeri AS memerintahkan keberangkatan semua staf pemerintah non-darurat dan keluarga mereka dari Irak pada hari Minggu (22/10). Departemen tersebut mengeluarkan perintah serupa untuk kedutaan besarnya di Bagdad dan konsulatnya di Erbil pada hari Jumat (20/10), dengan alasan meningkatnya ancaman keamanan. Peringatan perjalanan terbaru dari departemen tersebut memperingatkan warga AS agar tidak pergi ke Irak, dengan alasan risiko keamanan dan terbatasnya kapasitas instalasi diplomatik AS di negara tersebut untuk memberikan dukungan kepada warga AS.[IT/r]