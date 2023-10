Kampanye Menentang Penjualan Senjata AS dan Inggris ke Israel Semakin Meningkat di Seluruh Dunia

Palestinians walk through a ravaged street following Israeli airstrikes on Gaza City

IslamTimes - Kampanye baru untuk menutup perusahaan-perusahaan senjata di AS dan Inggris karena menyediakan senjata kepada rezim Zionis Israel telah mendapatkan momentum lebih lanjut, dan meluas ke seluruh Amerika bagian utara, Eropa dan Australia.

Kampanye tersebut, bertajuk Aksi Palestina, diluncurkan beberapa hari setelah Zionis Israel melancarkan perang besar-besaran di Gaza pada tanggal 7 Oktober, yang telah merenggut nyawa ribuan warga Palestina yang tidak bersalah, termasuk wanita dan anak-anak.Pada tanggal 12 Oktober, penyelenggara Aksi Palestina AS mengambil tindakan langsung terhadap produsen senjata terbesar Zionis Israel, Elbit Systems di tempat yang disebut “Pusat Inovasi” di kota Cambridge, Massachusetts, AS.Para aktivis memblokade pintu masuk utama Elbit dan merusak bangunan tersebut dengan cat merah dan grafiti, mengecam Elbit karena mengambil keuntungan dari kejahatan perang Israel terhadap warga Palestina.“Elbit Systems tidak akan menjalankan bisnis seperti biasa di kota kami, sementara senjata mereka membunuh massal rakyat Palestina saat ini,” kata para aktivis tersebut. “Apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap Palestina adalah genosida dan Elbit berlumuran darah.”Kantor Elbit di Cambridge sejak itu telah menjadi sasaran beberapa kali, dengan para aktivis menyemprot gedung tersebut dengan slogan-slogan besar yang bertuliskan, “ELBIT KEUNTUNGAN DARI GENOSIDE,” dan “PENJAHAT PERANG BEKERJA DI SINI.”Data dalam laporan media menunjukkan Elbit memasok 85% armada drone militer Zionis Israel, bersama dengan peluru, gas air mata, peralatan darat, dan senjata yang dilarang secara internasional.“Seorang anak dibunuh setiap 15 menit di Palestina,” kata Palestine Action US di situsnya. “Serangan bom ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan Gaza secara etnis tetapi juga akan digunakan oleh Elbit untuk memasarkan senjata mereka kepada rezim yang represif di seluruh dunia. Dengan menyerang Elbit, kita mengganggu hubungan penting dalam aparat militer imperialisme Barat.”Dalam perkembangan baru pada hari Rabu (25/10), Palestine Action US mengatakan para aktivis memprotes Elbit Systems di Wentworth Institute of Technology di Boston dan mengganggu proses perekrutan perusahaan Zionis Israel.“Elbit Systems, Anda tidak akan menemukan kedamaian DI MANA SAJA di Boston. Kami akan terus menghadapi Anda di mana pun Anda muncul. Para pencatut genosida tidak diterima di kota kami. Kami akan menutup Anda,” kata Palestine Action US dalam postingan di akun media sosial X-nya.🚨 Hari ini, mahasiswa & sekutu berhadapan dengan Sistem Elbit di Institut Teknologi Wentworth, tempat Elbit merekrut mahasiswa untuk membuat produk genosida.Mereka mengganggu perekrut Elbit & membagikan ratusan brosur kepada siswa berisi fakta tentang perang Elbit… pic.twitter.com/ka5nqZdYWM— Aksi Palestina AS (@Pal_ActionUS) 24 Oktober 2023Aksi Palestina AS juga mengumumkan di postingan lain perluasan kampanye anti-Israel di negara lain.Aksi Palestina AS telah menyerukan komunitas internasional untuk mengakui teror dan kesedihan mendalam yang dialami warga Palestina selama beberapa generasi, dan mengambil langkah untuk mengakhiri genosida Israel yang telah berlangsung selama 75 tahun “yang masih terjadi di depan mata kita.”“Selama kita mengizinkan Elbit beroperasi di komunitas kita, kita semua akan berlumuran darah,” tambahnya.Dari Melbourne, Boston, hingga London, masyarakat bangkit untuk mengambil tindakan langsung dan #ShutElbitDown! https://t.co/hKha7PIvPf— Aksi Palestina AS (@Pal_ActionUS) 24 Oktober 2023Zionis Israel mengobarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa, sebuah serangan mendadak ke wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas kejahatan intensif rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina.Serangan Zionis Israel di Gaza menargetkan tempat-tempat berkumpul, termasuk rumah sakit, sekolah, masjid dan gereja, menyebabkan lebih dari satu juta orang di wilayah padat penduduk, yang merupakan rumah bagi lebih dari 2 juta orang, terpaksa mengungsi.Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, agresi Zionis Israel terhadap Jalur Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 6.000 orang dan menyebabkan lebih dari 18.000 lainnya terluka.[IT/r]