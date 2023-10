WSJ: Iran ‘Melatih Pejuang Hamas’ Sebelum Menyerang Israel 

Hamas-run military training program

IslamTimes - Sekitar 500 pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina mengambil bagian dalam latihan yang diselenggarakan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran sebulan sebelum serangan 7 Oktober terhadap Israel, klaim Wall Street Journal pada hari Rabu (25/10). Iran dengan tegas membantah terlibat dalam serangan itu.

Berbeda dengan Zionis Israel, AS tidak menuduh Tehran terlibat langsung“Pelatihan tempur khusus” tersebut berlangsung di Iran dan dipimpin oleh para perwira Pasukan Quds IRGC, menurut “orang-orang yang mengetahui informasi intelijen terkait serangan tersebut.” WSJ tidak merinci apakah sumbernya berasal dari Amerika, Zionis Israel atau lainnya.Menurut sumber yang sama, latihan tersebut dihadiri oleh Brigadir Jenderal Esmail Qaani, kepala Pasukan Quds, dan “pejabat senior Palestina.”Para pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada WSJ bahwa Iran telah “melatih secara teratur” militan, namun “tidak ada indikasi pelatihan massal” tepat sebelum serangan tanggal 7 Oktober dan “tidak ada informasi” bahwa pelatihan tersebut khusus untuk mempersiapkan serangan tersebut.Sekitar 1.400 warga Israel tewas dan 200 lainnya ditawan dalam serangan mendadak Hamas di dekat Gaza. Yerusalem Barat menanggapinya dengan menyatakan perang terhadap kelompok tersebut dan membom Gaza dengan artileri dan serangan udara.Meskipun Amerika bersikap hati-hati, Zonis Israel secara terbuka menuduh Iran membantu Hamas.“Sebelum perang, Iran secara langsung membantu Hamas dengan uang, pelatihan, senjata, dan pengetahuan teknologi,” kata juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Laksamana Muda Daniel Hagari, pada hari Rabu (25/10). “Bahkan sekarang, Iran membantu Hamas dengan intelijen.”Dalam pidato yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Zionis Israel berperang melawan “poros kejahatan Iran-Hizbullah-Hamas” atas nama “kekuatan kebebasan dan kemajuan.”WSJ sebelumnya melaporkan bahwa Pasukan Quds “membantu merencanakan serangan” dan memberikan persetujuan untuk melanjutkan serangan tersebut pada pertemuan tanggal 2 Oktober di Lebanon dengan para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Media tersebut mengklaim bahwa laporannya telah dikonfirmasi oleh “pejabat senior Hamas dan Hizbullah,” serta “seorang penasihat pemerintah Suriah dan seorang pejabat Eropa,” yang tidak satupun dari mereka disebutkan namanya.Pejabat Hamas Ali Barakeh membantah klaim tersebut, dan mengatakan kepada AP pada tanggal 9 Oktober bahwa pejabat keamanan Iran tidak merencanakan serangan tersebut, dan bahwa serangan tersebut diorganisir oleh segelintir komandan penting Hamas dengan sangat rahasia.Berbicara di Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (24/10), utusan Iran untuk PBB Ami Saeid Iravani mengatakan Teheran “dengan tegas menolak” “tuduhan tidak berdasar” oleh AS mengenai keterlibatan Iran dalam peristiwa 7 Oktober, yang ia gambarkan sebagai “anti-pendudukan Palestina.” .”“Komitmen kami terhadap perdamaian dan stabilitas regional tetap teguh,” tambah Iravani, seraya mencatat bahwa Iran “sejalan dengan komunitas internasional dalam mendukung seruan gencatan senjata segera” di Gaza.[IT/r]