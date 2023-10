Yayasan Inggris: Setidaknya 2.000 Anak Tewas di Gaza

Children Killed in Gaza

IslamTimes - Setidaknya 2.000 anak tewas dalam pemboman Zionis “Israel” di Jalur Gaza yang terkepung selama 17 hari terakhir, kata kelompok bantuan Save the Children yang berbasis di Inggris.

Badan amal tersebut mengutip angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza, yang menyatakan pada hari Senin (23/10) bahwa setidaknya 5.087 orang telah menjadi martir dalam pengepungan yang dilakukan entitas Zionis “Israel” di jalur tersebut, termasuk setidaknya 2.055 anak-anak.“Ribuan rumah, dan puluhan taman bermain, sekolah, rumah sakit, gereja dan masjid telah rusak atau hancur di Gaza,” kata Save the Children. “Setidaknya 4.600 anak [telah] terluka seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan [Gaza] – beberapa di antaranya mengalami luka bakar yang sangat parah, kehilangan anggota tubuh, dan cedera akibat ledakan mengerikan lainnya.”Dikatakan bahwa serangan udara Zionis “Israel” “membunuh dan melukai anak-anak tanpa pandang bulu”.Entitas “Israel” telah melancarkan pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza yang terkepung setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas memulai Operasi Banjir al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1.400 pemukim Zionis “Israel” tewas dalam serangan itu, di mana pejuang Hamas juga menyandera 250 orang. .Pada hari Senin (23/10), Hamas membebaskan dua sandera perempuan Zionis “Israel” lanjut usia yang ditahan di Gaza.“Dengan meningkatnya angka kematian, anak-anak berada dalam risiko dan ketakutan,” kata Jason Lee dari Save the Children dalam sebuah pernyataan. “Anak-anak telah terbunuh dan terluka dalam setiap eskalasi besar, belum lagi menderita dampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Mereka tidak pernah muncul tanpa cedera.”Lee menambahkan bahwa gencatan senjata harus segera disetujui, dan menegaskan bahwa “satu-satunya cara untuk benar-benar melindungi kehidupan anak-anak adalah dengan menghentikan kekerasan ini.”Di bagian lain dalam pernyataannya, Save the Children memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan lebih lanjut di Gaza, dengan mengatakan bahwa lebih dari 1 juta anak “terjebak di tengah zona konflik aktif” tanpa jalan keluar yang aman. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses terhadap pengobatan dan perawatan yang memadai setelah entitas Zionis “Israel” mematikan aliran listrik yang menggerakkan infrastruktur kesehatan yang penting, tambah badan tersebut.[IT/r]