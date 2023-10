Komandan IRG: 'Orang Israel' Akan Dikuburkan di Gaza Begitu Mereka Masuk dari Darat

Major General Hossein Salami Islamic Revolution Guard [IRG] Chief Commander

IslamTimes - Panglima Garda Revolusi Islam (IRG), Mayor Jenderal Hossein Salami mengecam kebijakan AS dan negara-negara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang telah memicu perselisihan di kalangan umat Islam, dan menekankan bahwa semua kebijakan AS saat ini ditujukan untuk melestarikan keberadaan entitas Zionis.

“Kehadiran AS tidak hanya membawa kehancuran dan mengisi hati masyarakat di kawasan ini dengan keputusasaan,” tambah ketua IRG, sambil menekankan bahwa “AS ingin merugikan masyarakat demi kepentingannya.”Menekankan bahwa para pejabat AS mengunjungi ‘Tel Aviv’ untuk mendukung entitas Zionis yang kalah dan rapuh, Salami menggarisbawahi bahwa Barat memusuhi wilayah tersebut dan para pejabatnya tidak dapat mengunjunginya kecuali secara sembunyi-sembunyi atau pada malam hari.“Bahkan AS, Inggris, dan Prancis telah kalah telak dalam Operasi Banjir Al-Aqsa,” tambahnya.Jenderal Salami lebih lanjut memperingatkan pendudukan Zionis yang melakukan invasi darat ke Gaza, maka mereka akan terkubur di sana.Dia lebih lanjut menyarankan Amerika untuk mengetahui bahwa mereka akan terbakar dalam api yang mereka buat.[IT/r]