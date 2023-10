Laporan: Para Pejabat AS Menyiapkan Kabel Perbedaan Pendapat atas Dukungan Biden terhadap Kejahatan Israel di Gaza

Israel prime minister Benjamin Netanyahu hugs US President Joe Biden at Tel Aviv's Ben Gurion airport

IslamTimes - Staf Departemen Luar Negeri AS telah menyiapkan kawat perbedaan pendapat atas dukungan yang tak tergoyahkan dari pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden terhadap kekejaman Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung, karena mereka khawatir kemungkinan pemberontakan sedang terjadi di dalam departemen tersebut.

Dalam sebuah laporan pada hari Rabu (25/10), mengutip beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya, situs berita yang berbasis di Inggris Middle East Eye mengatakan bahwa ketika ketegangan berada pada puncaknya di dalam Departemen Luar Negeri, para pejabat semakin frustrasi dengan dukungan terbuka Gedung Putih terhadap “pertumpahan darah” yang sedang berlangsung. yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di daerah kantong pantai.Menanggapi serangan mendadak yang dilakukan kelompok perlawanan Hamas Palestina terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, Zionis Israel melancarkan perang besar-besaran di Jalur Gaza yang miskin dan berpenduduk padat, di mana kekurangan makanan, air, dan obat-obatan mengancam kehidupan warga Gaza dan rumah sakit kewalahan di tengah gencarnya pemboman Zionis Israel.Hingga hari Rabu (25/10), serangan tersebut telah menewaskan 7.165 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 18.000 lainnya.Ketika serangan udara dan serangan rudal yang tiada henti dilakukan oleh rezim Tel Aviv merenggut lebih banyak nyawa, termasuk anak-anak, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, hampir tidak bersuara atas krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dan pembunuhan warga sipil yang terjadi di sana sepanjang waktu.Dalam salah satu rancangan kabel perbedaan pendapat, yang dilihat oleh MEE, para pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel tidak dapat digunakan sebagai pembenaran bagi rezim Tel Aviv untuk melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak berdosa di Gaza.“Ketika para pejabat Israel tidak lagi membedakan antara Hamas dan warga sipil di Gaza – ketika serangan menargetkan atau mengancam institusi sipil seperti tempat ibadah, sekolah, atau fasilitas kesehatan – Zionis Israel harus bekerja ganda untuk kembali mematuhi norma-norma internasional yang dengan bangga dan benar kami khotbahkan kepada mereka. negara lain,” bunyi kabel tersebut.Kabel perbedaan pendapat adalah dokumen yang disampaikan melalui saluran internal yang memungkinkan diplomat menyampaikan kekhawatiran atau isu terhadap keputusan kebijakan luar negeri AS yang merugikan.“Meskipun ada kecaman dari para pejabat kami, laporan dari lapangan, kelompok-kelompok internasional, dan masyarakat Amerika, tidak ada perubahan dalam kebijakan luar negeri AS dengan Israel selain meningkatkan dukungan dan pendanaan untuk terus membunuh warga sipil Palestina yang tidak bersalah,” salah satu dari mereka kata sumber.“Setidaknya, secara resmi akan dicatat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pejabat Departemen Luar Negeri untuk menghentikan genosida sehingga generasi mendatang dapat memastikan hal ini tidak terulang kembali,” tambah sumber tersebut.Pada hari Minggu, AS mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai serangan gencar Zionis Israel di Gaza tanpa menyebutkan gencatan senjata di dalamnya. Resolusi yang dirancang Amerika tersebut mengecam Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan kelompok perlawanan Hamas, mendesak pembebasan tawanan perang, dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun, perjanjian tersebut tidak menetapkan seruan gencatan senjata.“Saya yakin dengan sepenuh hati bahwa tanggapan yang diambil Israel, dan dengan itu dukungan Amerika baik terhadap tanggapan tersebut maupun terhadap status quo pendudukan, hanya akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi Israel dan Palestina. rakyat – dan ini bukan kepentingan jangka panjang Amerika,” kata Josh Paul, yang bekerja selama lebih dari satu dekade di Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan.Menurut UNICEF, lebih dari 400 anak terbunuh atau terluka setiap hari dalam serangan gencarnya di Jalur Gaza.Melaporkan bahwa 2.360 anak-anak telah terbunuh dalam waktu kurang dari tiga minggu, UNICEF pada hari Selasa menyerukan gencatan senjata segera dan akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. Ditambahkannya, 5.364 anak juga menderita luka di Jalur Gaza sejak awal perang.Hampir setiap anak di Jalur Gaza telah mengalami peristiwa dan trauma yang sangat menyedihkan, yang ditandai dengan kehancuran yang meluas, serangan tanpa henti, pengungsian, dan kekurangan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, air, dan obat-obatan, kata UNICEF.