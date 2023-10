Iran: AS ‘Tidak Akan Terhindar’ Jika Perang Israel-Hamas Meningkat 

Hossein Amir-Abdollahian speaks at the General Assembly at United Nations headquarters in New York

IslamTimes - AS “tidak akan terhindar dari serangan ini” jika “genosida” Zionis Israel terhadap rakyat Palestina terus berlanjut, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York pada hari Kamis (26/10).

Menteri Luar Negeri Iran menuduh AS “mengelola genosida di Palestina”“Saya katakan terus terang kepada negarawan dan kekuatan militer Amerika yang kini mengendalikan genosida di Palestina, bahwa kami tidak menyambut baik perluasan perang di wilayah ini,” kata Amir-Abdollahian dalam pidatonya.“Tetapi saya memperingatkan [bahwa] jika genosida di Gaza terus berlanjut, mereka tidak akan luput dari kebakaran ini,” lanjutnya. “Ini adalah rumah kami dan Asia Barat adalah kawasan kami. Kami tidak berkompromi dengan pihak mana pun dan pihak mana pun serta tidak keberatan jika menyangkut keamanan rumah kami.”Presiden AS Joe Biden telah berjanji bahwa Washington akan “berdiri selamanya” bersama Zionis Israel, dan saat ini mendorong Kongres untuk mengesahkan paket bantuan militer senilai $14 miliar untuk negara Yahudi tersebut. Sementara itu, AS telah menempatkan dua kelompok kapal induk dan aset angkatan laut lainnya, satu skuadron jet tempur F-16, sistem pertahanan udara, dan 900 tentara ke Timur Tengah sejak militan Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober.Biden dan para pejabatnya telah menyatakan bahwa pengerahan ini dimaksudkan untuk menghalangi Iran terlibat dalam konflik tersebut, baik secara langsung atau dengan menginstruksikan pasukan Hizbullah di Lebanon. Namun Tehran berpendapat bahwa dukungan penuh Washington terhadap Yerusalem Barat membuat eskalasi lebih mungkin terjadi.“Sangat disayangkan bahwa presiden Amerika mengumumkan bahwa AS akan mengirimkan ratusan pesawat, kapal dan truk berisi peralatan militer ke wilayah pendudukan untuk mendukung pembunuhan massal yang dilakukan Zionis Israel di Gaza tetapi hanya berhasil mengoordinasikan rencana untuk 20 truk yang membawa bantuan kemanusiaan memasuki daerah kantong yang terkepung,” kata Amir-Abdollahian pada hari Minggu.“Jika AS dan rezim Zionis Israel tidak segera menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan mereka, akan ada kemungkinan terjadi apa pun kapan saja dan kawasan ini bisa lepas kendali,” tambahnya.Berbicara kepada Al Jazeera pekan lalu, Amir-Abdollahian memperingatkan bahwa operasi darat Israel di Gaza – yang telah dipersiapkan oleh militer Zionis Israel selama berminggu-minggu – akan mengakibatkan “banyak front lain yang terbuka.”[IT/r]