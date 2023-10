Pentagon: AS Menyerang Suriah untuk ‘Membela Diri’ 

US Air Force F-15E Strike Eagles fly over northern Iraq following airstrikes on Syria

IslamTimes - Pasukan AS telah melancarkan beberapa serangan udara terhadap instalasi militer yang tidak disebutkan secara spesifik di Suriah, kata Pentagon pada hari Kamis (26/10), mengklaim bahwa operasi tersebut merupakan respons terhadap serangan baru-baru ini terhadap pos-pos ilegal Amerika yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang diduga “berafiliasi” dengan Iran.

Presiden Joe Biden telah memerintahkan militer AS untuk menyerang dua fasilitas di Suriah timurMenteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan serangan “bela diri”, yang diperintahkan oleh Presiden Joe Biden, menghantam “dua fasilitas di Suriah timur yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran” dan kelompok terkait, namun menekankan bahwa serangan tersebut tidak terkait dengan serangan yang sedang berlangsung antara Zionis Israel dan militan Palestina.“Serangan yang ditujukan untuk membela diri ini dimaksudkan semata-mata untuk melindungi dan membela personel AS di Irak dan Suriah,” klaimnya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa misi tersebut “terpisah dan berbeda” dari permusuhan di Gaza.Kepala Pentagon selanjutnya menyatakan bahwa Washington “tidak menginginkan konflik,” namun akan menanggapi “serangan yang didukung Iran terhadap pasukan AS,” dan bersumpah untuk mengambil “langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami.”Hingga 1.000 tentara AS saat ini dikerahkan di Suriah, menduduki ladang minyak utama dan penyeberangan Sungai Eufrat dengan dukungan milisi pimpinan Kurdi. Pemerintah di Damaskus telah berulang kali memprotes kehadiran mereka melanggar hukum internasional.Pengumuman pada Kamis (26/10) malam itu muncul hanya beberapa jam setelah militer AS mengatakan akan mengerahkan 900 tentara lagi di suatu tempat di Timur Tengah untuk menopang “kemampuan perlindungan pasukannya.”Pentagon mengonfirmasi setidaknya ada tiga upaya lagi serangan drone dan roket terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah, menyusul serangkaian serangan dalam beberapa pekan terakhir. Baru-baru ini, pasukan AS menjadi sasaran di Irak pada hari Kamis, namun menurut para pejabat serangan itu gagal. Sejak 17 Oktober, pasukan AS telah menjadi sasaran sebanyak 16 kali, menurut Komando Pusat AS.Washington juga telah mengirimkan aset angkatan laut ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan regional akibat gejolak terbaru di Gaza, termasuk dua kelompok penyerang kapal induk dan sebuah kapal serbu amfibi yang membawa 2.000 marinir dan pelaut.Para pejabat mengatakan pengerahan tersebut dimaksudkan untuk menghalangi Tehran dan kelompok milisi mengambil bagian dalam pertempuran atau memicu perang yang lebih luas, dan Austin menegaskan bahwa serangan di Suriah tidak menandai “pergeseran dalam pendekatan kami terhadap konflik Zionis Israel-Hamas.”[IT/r]