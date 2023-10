Jackson Hinkle: Israel Mengebom ‘Apa Pun Kecuali Hamas di Gaza’ 

Result of Israeli attacks in Khan Yunis, Gaza

IslamTimes - Tujuan sebenarnya dari operasi ini adalah untuk memaksa warga Palestina keluar dari daerah kantong tersebut, kata analis politik tersebut kepada RT.

Klaim Zionis Israel bahwa mereka hanya membom Gaza untuk melenyapkan Hamas adalah “tidak masuk akal,” kata analis politik Jackson Hinkle dalam sebuah wawancara dengan RT pada hari Kamis (26/10). Dia berpendapat bahwa pasukan Zionis Israel tampaknya fokus menargetkan penduduk sipil di Gaza dalam kampanye mereka yang sedang berlangsung.“Mereka telah membom segalanya kecuali Hamas di dalam Gaza,” kata pembawa acara 'The Dive with Jackson Hinkle', seraya menuduh Zionis Israel menargetkan berbagai infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, fasilitas PBB dan Bulan Sabit Merah, masjid, gereja, rumah, dan lain-lain. dan bahkan konvoi pengungsi.Analis tersebut berpendapat bahwa hal ini terjadi karena Zionis Israel tidak menginginkan negara Palestina, dan bahwa tujuan sebenarnya dari operasi mereka di Gaza bukanlah untuk mengalahkan Hamas, melainkan untuk memaksa warga Palestina keluar dan mengambil alih wilayah tersebut “untuk selamanya.”“Alasan mengapa mereka melakukan semua ini adalah karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Hamas. Itu sebabnya mereka belum pergi ke Gaza. Mereka tahu bahwa jika mereka mau, mereka mungkin akan mendapat tanggapan dari banyak negara Arab, dan mungkin juga dari Iran. Mereka tahu bahwa dalam perang sebesar itu mereka tidak akan menang,” klaim Hinkle.Dia berargumentasi bahwa meskipun pihak berwenang Zionis Israel berusaha untuk menggambarkan Hamas sebagai kelompok yang selaras dengan atau sebanding dengan Negara Islam (ISIS, sebelumnya ISIS), tindakan Israel sendiri di Gaza tampaknya sangat mirip dengan taktik teroris.Mengomentari pengumuman Washington bahwa mereka akan “berdiri selamanya” bersama Israel dan usulan Presiden Joe Biden mengenai paket bantuan militer senilai $14 miliar kepada negara Yahudi tersebut, Hinkle menyerukan untuk “defund Israel” dan “defund Ukraina” juga.“Mengapa dana pembayar pajak AS disalurkan ke negara-negara seperti ini? Atau yang lebih penting, negara-negara yang setiap hari melakukan kejahatan perang yang mengerikan,” tanya Hinkle. Dia menyatakan bahwa Amerika saat ini sedang mengalami krisis di perbatasan selatannya dan berurusan dengan lebih dari 500.000 tunawisma, 60.000 di antaranya dia klaim adalah veteran.“Tidak masuk akal bagi saya bahwa kita melakukan ini dan Joe Biden baru saja mengirim sekitar 900 Marinir AS ke Israel,” kata Hinkle, seraya menambahkan bahwa dia yakin “kita akan melihat perang yang sangat besar.”Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) tanpa henti membombardir Gaza selama hampir tiga minggu, menyusul serangan mendadak terhadap Zionis Israel oleh Hamas pada 7 Oktober, yang merenggut 1.400 nyawa. Kementerian Kesehatan Gaza sejak itu melaporkan bahwa serangan Zionis Israel telah menewaskan lebih dari 7.000 orang. Pada hari Jumat (27/10), kementerian menerbitkan nama 6.747 orang, termasuk 2.665 anak-anak, yang diklaim telah dibunuh oleh IDF. Disebutkan bahwa daftar tersebut tidak lengkap karena banyak jenazah yang belum teridentifikasi atau hilang.[IT/r]