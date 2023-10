Pentagon Mengungkapkan Tanggapan terhadap Serangan Baru di Pangkalan-pangkalan di Timur Tengah

Pentagon spokesman Air Force Brig. Gen. Patrick Ryder

IslamTimes - Militer AS akan mengerahkan 900 tentara ke Timur Tengah untuk meningkatkan “kemampuan perlindungan pasukannya,” kata para pejabat pada hari Kamis (26/10), menyusul serangan baru terhadap pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut. Personel tersebut akan mengoperasikan baterai pertahanan udara baru di tengah insiden di Suriah dan Irak.

Washington mengerahkan pertahanan udara dan 900 tentara ke wilayah tersebut untuk “perlindungan”Pentagon juga mengkonfirmasi setidaknya ada tiga percobaan serangan drone dan roket lagi terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah, menyusul serangkaian serangan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk satu serangan yang menyebabkan 20 tentara mengalami “luka ringan,” menurut Komando Pusat AS.Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (26/10), Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan beberapa tentara telah tiba di Timur Tengah, sementara sisanya akan segera berangkat dari pangkalan mereka di Amerika Serikat.“Departemen [Pertahanan] tetap fokus untuk mendukung kebutuhan pertahanan Israel setelah serangan teroris Hamas, mencegah konflik regional yang lebih luas dan memastikan perlindungan pasukan bagi pasukan kami yang bertugas di wilayah tersebut,” katanya, mengacu pada serangan mematikan yang dilakukan oleh Hamas. Kelompok bersenjata Palestina awal bulan ini.Baru-baru ini, pasukan AS kembali menjadi sasaran di Irak, namun menurut Ryder serangan tersebut gagal. Sejak 17 Oktober, pasukan AS telah menjadi sasaran sebanyak 16 kali, dan para pejabat menyalahkan kelompok-kelompok “yang didukung oleh [Korps Garda Revolusi Islam] dan rezim Iran.”Sebanyak 900 tentara tersebut akan mengerahkan berbagai sistem pertahanan udara yang baru-baru ini ditempatkan di Timur Tengah, termasuk baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), platform rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara Avenger, kata Ryder.Meskipun dia tidak merinci tujuan tentara tersebut, Ryder mengatakan mereka tidak akan dikerahkan ke Israel atau mengambil bagian dalam permusuhan di sana, dan menambahkan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk “mendukung upaya pencegahan regional.”Gelombang serangan terhadap pos-pos militer AS terjadi di tengah babak baru pertempuran antara Zionis Israel dan militan Palestina di Gaza, yang dipicu setelah serangan teroris Hamas yang merenggut sekitar 1.400 nyawa. Pasukan Zionis Israel telah menggempur daerah kantong Palestina dengan serangan udara dalam beberapa minggu sejak itu, menewaskan lebih dari 7.000 orang, menurut pejabat setempat, dan sekarang sedang mempersiapkan invasi darat.Para pejabat AS sebelumnya mengumumkan pengerahan 2.000 marinir dan pelaut ke perairan lepas pantai Zionis Israel sebagai bagian dari “unjuk kekuatan” di wilayah tersebut, dan mengirimkan dua kelompok penyerang kapal induk ke Mediterania. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk “mengirim pesan pencegahan terhadap Iran dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada CNN.Washington saat ini menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak, dan hingga 1.000 tentara di Suriah, di mana mereka terus menduduki ladang minyak utama dan penyeberangan sungai Eufrat dengan dukungan milisi pimpinan Kurdi. Meskipun Baghdad mengizinkan pasukan AS untuk tetap berada di Irak, pemerintah di Damaskus telah berulang kali mengutuk kehadiran mereka di negara tetangga Suriah sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional.[IT/r]