Media: Ledakan Menghantam Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Setelah Serangan AS 

Explosion hits US military base in eastern Syria following US strikes

IslamTimes - Sebuah ledakan keras terdengar pada Jumat (27/10) pagi di pangkalan militer pendudukan AS di provinsi Deir Ezzor, Suriah timur, menyusul serangan AS terhadap dua lokasi militer di wilayah tersebut.

Mengutip sumber, jaringan berita Al-Mayadeen melaporkan ledakan di pangkalan tempat pasukan pendudukan AS ditempatkan di ladang gas Conoco.Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak, juga melaporkan serangan roket terhadap pangkalan tersebut.Ada juga laporan tentang serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan militer AS di sekitar Bandara Erbil di utara Irak.Belum ada laporan segera mengenai kemungkinan korban jiwa dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.Serangan yang dilaporkan terjadi setelah pasukan AS melakukan serangan terhadap dua fasilitas militer di provinsi timur Suriah pada Kamis malam.Dalam sebuah pernyataan, Menteri Perang AS Lloyd Austin mengklaim serangan itu adalah “pertahanan diri” yang dilakukan “atas arahan Presiden Biden.”Pentagon mengumumkan pada hari Kamis (27/10) bahwa pasukan mereka dan sekutu mereka telah diserang setidaknya 16 kali di Irak dan negara tetangga Suriah pada bulan ini di tengah kemarahan regional atas dukungan besar Amerika Serikat terhadap serangan gencar rezim Zionis ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Sentimen anti-Amerika telah melonjak di wilayah tersebut dalam sebulan terakhir menyusul dukungan penuh Washington terhadap kejahatan ‘Israel’ di Jalur Gaza di mana serangan udara Zionis ‘Israel’ yang tiada henti telah menewaskan lebih dari 7.000 orang sejak 7 Oktober.[IT/r]