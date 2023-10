Menlu Iran: Kejahatan Perang Israel Telah Mengubah Seluruh Wilayah Menjadi 'Tong Mesiu'

Iran’s Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian gives interview to the National Public Radio in New York City, the US

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kejahatan perang Zionis Israel yang terus menerus di Jalur Gaza telah mengubah seluruh wilayah tersebut menjadi “tong mesiu,” dan memperingatkan bahwa “apa pun bisa terjadi” jika kekejaman seperti itu terus berlanjut.

Hossein Amir-Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan radio publik Amerika NPR yang diterbitkan pada hari Jumat (27/10). Menteri berada di New York City untuk menghadiri pertemuan darurat Majelis Umum PBB mengenai Palestina.Peringatan ini muncul ketika rezim Zionis Israel terus membombardir Jalur Gaza yang berpenduduk padat, sehingga menambah kesengsaraan masyarakat miskin yang terkena blokade Israel selama 17 tahun.Korban jiwa di Gaza sejak 7 Oktober, ketika Israel melancarkan kampanye udaranya, telah melampaui 7.000 orang. Rezim juga memberlakukan blokade total terhadap wilayah tersebut, sehingga jutaan orang kehilangan makanan, bahan bakar, air dan listrik.Serangan tersebut dimulai setelah serangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disebut Operasi Badai Al-Aqsa, dilancarkan oleh pasukan perlawanan pimpinan Hamas terhadap wilayah pendudukan. Warga Palestina mengatakan serangan itu, yang menewaskan sekitar 1.400 tentara dan pemukim Israel, merupakan respons terhadap meningkatnya kekerasan Israel terhadap warga Palestina dan penodaan Masjid al-Aqsa oleh penjajah.Amir-Abdollahian mengatakan wilayah tersebut tidak bisa tinggal diam ketika Zionis Israel terus membantai perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut.“Tetapi Anda tahu, situasinya masih rumit. Sulit bagi wilayah kami untuk menoleransi kenyataan bahwa 7.000 warga sipil telah terbunuh akibat pemboman rezim Israel. Ini adalah gambaran yang sekarang kita lihat di wilayah tersebut dan karena kejahatan rezim Israel yang terus berlanjut, seluruh wilayah telah berubah menjadi tong mesiu.”Menteri tersebut mengatakan diskusinya dengan para pemimpin perlawanan Palestina dan Lebanon dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa mereka “telah mengambil tindakan” dan siap mengambil keputusan sendiri untuk bertindak melawan rezim Israel dan sekutunya.“Apa yang saya kumpulkan dari rencana yang mereka miliki – mereka sudah siap. Anda tahu, jauh lebih kuat dan lebih dalam dari apa yang Anda saksikan. Oleh karena itu, saya yakin jika situasi ini terus berlanjut dan perempuan, anak-anak, serta warga sipil masih terbunuh di Gaza dan Tepi Barat, segala sesuatu mungkin terjadi.”Amir-Abdollahian mengatakan Iran melanjutkan upayanya untuk menghentikan konflik sesegera mungkin.“Kami sebenarnya tidak ingin konflik ini meluas. Sebenarnya, kami menasihati semua orang dan mendorong mereka untuk bergerak menuju penghentian kejahatan perang sesegera mungkin.”Dia mendesak AS, yang menurutnya menjalankan mesin perang Zionis Israel, untuk berhenti memberikan dukungan tanpa batas kepada rezim tersebut dan menghentikan kekejamannya.“Kami mendorong AS untuk meninggalkan dukungan mutlaknya terhadap rezim Zionis Israel. Menurut informasi yang kami miliki di kawasan ini, sistem keamanan dan politik Israel telah runtuh total,” katanya. “Saat ini, satu-satunya yang berfungsi di Zionis Israel adalah mesin perang mereka yang juga dijalankan dan dikendalikan serta dikelola oleh AS.”Dia mengatakan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu termotivasi untuk terus melanjutkan perang, karena berakhirnya perang berarti berakhirnya kabinetnya sendiri.“…jika serangan dan perang berhenti, maka dia akan jatuh dalam waktu kurang dari dua hari.”Menguraikan hubungan Iran dengan Hamas, menteri Iran mengatakan Iran menawarkan dukungan politik kepada Hamas sebagai gerakan perlawanan yang secara sah memerangi pendudukan, namun gerakan tersebut bertindak secara independen dan memiliki kemampuan militer yang tumbuh di dalam negeri.“Kami mendapat dukungan politik terhadap gerakan pembebasan sehingga wilayah-wilayah pendudukan akan dibebaskan. Oleh karena itu, dukungan kami hanya bersifat politis.”“Mereka punya cukup rudal, roket, dan drone dan bisa dengan mudah mendapatkannya dari mana saja,” katanya. “Mereka mempunyai segala yang diperlukan untuk memproduksi senjata mereka sendiri dan mereka memiliki pelatihan sendiri dan itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melanjutkan operasi ini.”Amir-Abdollahian mengatakan diskusinya baru-baru ini dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar menunjukkan bahwa kelompok tersebut siap melepaskan tawanan non-militer karena mereka “tidak memiliki motivasi, tidak ada alasan” untuk menahan mereka.Namun, Amir-Abdollahian mengatakan pertama-tama perlu ada gencatan senjata sebelum Hamas dapat melepaskan tawanan non-militer tersebut.“Anda tahu, [Israel] membunuh sejumlah besar warga sipil dan pada saat yang sama Anda mengharapkan mereka untuk melepaskan orang-orang ini, memberi mereka kebebasan untuk membunuh mereka dan pada saat yang sama mengikat tangan Anda sendiri? Ini tidak logis…”.Menteri Iran mengatakan bahwa ribuan warga Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel tidak boleh dilupakan ketika harus melepaskan tahanan non-militer.“Ketika saatnya tiba untuk pembebasan para tahanan non-militer maka mereka tidak boleh lupa bahwa ada 6.000 tahanan Palestina yang merupakan tahanan non-militer.[IT/r]