Iran Memperingatkan AS Akan Adanya ‘Front Baru’ di Timur Tengah

Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian speaks during a press conference in Tehran

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan bahwa AS bisa menghadapi konsekuensi buruk di Timur Tengah jika terus mendukung Zionis Israel. Komentarnya muncul di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Zionis Israel dan kelompok bersenjata Palestina Hamas, dan setelah serangan Amerika terhadap situs militer di wilayah yang diduga digunakan oleh pasukan Tehran.

Keengganan Washington untuk mengubah arah dapat menyebabkan eskalasi di seluruh kawasan, kata Menteri Luar Negeri Hossein Amir-AbdollahianWashington “menasihati negara-negara lain untuk menahan diri, namun mereka sepenuhnya memihak Zionis Israel,” kata menteri tersebut dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV pada hari Jumat (27/10).Jika Amerika Serikat terus melanjutkan apa yang telah mereka lakukan selama ini, maka front-front baru akan terbuka untuk melawan Amerika Serikat.Amir-Abdollahian juga memperingatkan bahwa pertumpahan darah yang terus berlanjut di Gaza “akan membuat situasi di wilayah tersebut menjadi tidak terkendali.”“Pihak Amerika harus memutuskan – apakah mereka benar-benar ingin meningkatkan perang dan mengintensifkan perang?” Dia bertanya.Menteri luar negeri tersebut kemudian menyangkal bahwa Iran telah menginstruksikan kelompok militan di Irak dan Suriah untuk menyerang AS, dan bersikeras bahwa mereka bertindak atas kemauan mereka sendiri. “Mereka tidak menerima perintah apa pun dari kami, instruksi apa pun,” katanya.Pada hari Kamis (26/10), Pentagon mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan udara terhadap dua fasilitas di Suriah timur yang diduga digunakan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, cabang elit militer Tehran, dan kelompok-kelompok afiliasinya. Belakangan, Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap serangan berulang terhadap pasukan AS di wilayah tersebut.Mengomentari konflik Hamas-Zionis Israel, Amir-Abdollahian memperingatkan bahwa Yerusalem Barat akan menghadapi konsekuensi jika melancarkan invasi darat ke Gaza.“Pembukaan front baru tidak dapat dihindari dan itu akan menempatkan Zionis Israel dalam situasi baru yang akan membuatnya menyesali tindakannya,” katanya, seraya menambahkan bahwa “segala sesuatu mungkin terjadi dan front apa pun dapat dibuka.”Pada hari Jumat (27/10), Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) mengatakan pihaknya “memperluas operasi darat” di wilayah kantong Palestina, yang sudah terguncang akibat serangan udara dan rudal yang tiada henti. Pernyataan itu muncul di tengah laporan beberapa media bahwa AS khawatir bahwa serangan darat penuh Zionis Israel di Gaza dapat menarik Hizbullah, kelompok militer Islam yang berbasis di Lebanon dan memiliki hubungan dekat dengan Iran, ke dalam konflik tersebut.[IT/r]