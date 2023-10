Laporan: AS Diam-diam Memperluas Pangkalan Militer Rahasia di Wilayah Pendudukan

IDF and American troops unload a US Air Force cargo plane at an Israeli military base

IslamTimes - Amerika Serikat diam-diam memperluas pangkalan militer rahasianya di wilayah pendudukan Zionis Israel di dekat Jalur Gaza yang terkepung, sebuah laporan mengatakan, ketika rezim Tel Aviv terus melakukan pemboman terhadap daerah pemukiman di daerah kantong yang terkepung ketat tersebut.

Dalam sebuah laporan pada hari Sabtu (28/10), organisasi berita Amerika The Intercept mengatakan bahwa Pentagon diam-diam bergerak maju untuk membangun fasilitas bagi pasukan Amerika di pangkalan militer rahasianya – dengan nama sandi Site 512 – jauh di dalam gurun Negev, hanya 20 mil dari Jalur Gaza.Ia menambahkan bahwa Site 512 yang sudah lama ada sebenarnya adalah fasilitas radar, yang misinya memantau langit untuk serangan rudal terhadap Zionis Israel, namun gagal mendeteksi ribuan roket yang ditembakkan oleh kelompok perlawanan Hamas Palestina pada 7 Oktober karena fokus pada kemungkinan serangan rudal yang masuk dari Iran, lebih dari 700 mil jauhnya.Pentagon memberikan kontrak fasilitas pasukan AS senilai $35,8 juta untuk menambahkan struktur mirip barak bagi personel AS ke Situs 512, yang berada di puncak Gunung Har Qeren di Negev, hampir dua bulan sebelum perang saat ini antara Israel dan Hamas dimulai, katanya.Laporan tersebut muncul ketika Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya mengklaim bahwa Washington tidak memiliki rencana apa pun untuk mengerahkan pasukan AS di Zionis Israel untuk terlibat dalam perang saat ini, namun kehadiran rahasia militer AS di wilayah pendudukan Palestina sudah ada, dan kontrak pemerintah serta dokumen anggaran sudah ada. menunjukkan bahwa hal ini jelas meningkat.“Kadang-kadang sesuatu diperlakukan sebagai rahasia resmi bukan dengan harapan bahwa musuh tidak akan pernah mengetahuinya, melainkan [karena] pemerintah AS, karena alasan diplomatik atau politik, tidak mau mengakuinya secara resmi,” Paul Pillar, seorang mantan kepala analis di pusat kontra-terorisme CIA yang mengatakan dia tidak memiliki pengetahuan khusus tentang pangkalan tersebut, mengatakan kepada The Intercept.“Dalam hal ini, mungkin pangkalan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi di tempat lain di Timur Tengah di mana pengakuan bahwa operasi tersebut dilakukan oleh Zionis Israel, atau melibatkan kerja sama dengan Zionis Israel, akan merepotkan dan kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak reaksi negatif daripada operasi tersebut. jika tidak, akan timbul,” tambahnya.Pentagon mengklaim telah mempersiapkan 2.000 personel dan sejumlah unit dalam siaga tinggi untuk kemungkinan penempatan di Israel, dan menekankan bahwa pasukan ini tidak dimaksudkan untuk bertugas dalam peran tempur dan konon ditugaskan untuk memberikan nasihat dan peran medis.Militer AS telah mengirimkan dua kelompok kapal induk ke Mediterania – yaitu USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower. Mereka termasuk satu kapal penjelajah rudal, setidaknya dua kapal perusak, dan puluhan pesawat termasuk jet tempur bersama sekitar 5.000 tentara.Menanggapi serangan mendadak yang dilakukan kelompok perlawanan Hamas Palestina terhadap Zionis Israel pada tanggal 7 Oktober, Zionis Israel melancarkan perang besar-besaran di Jalur Gaza yang miskin dan berpenduduk padat, di mana kekurangan makanan, air, dan obat-obatan mengancam kehidupan warga Gaza dan rumah sakit kewalahan di tengah gencarnya pemboman Zionis Israel.Serangan udara, serangan rudal, dan penembakan yang tiada henti di Gaza sejauh ini telah menewaskan 7.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 20.500 lainnya.[IT/r]