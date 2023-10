Tutup Stasiun Grand Central New York, Polisi Tangkap 200 Demonstran Yahudi Pro-Palestina

Islam Times - Ratusan pengunjuk rasa telah ditangkap setelah melakukan “duduk” di ruang utama Stasiun Grand Central New York, salah satu pusat transportasi utama kota tersebut. Mereka menuntut gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Para pengunjuk rasa, yang mengenakan kaus hitam bertuliskan 'Gencatan Senjata sekarang' dan 'Bukan atas nama kami', membentangkan spanduk yang menyerukan kebebasan bagi warga Palestina dan diakhirinya pemboman di Gaza.“Tidak ada lagi senjata. Tidak ada lagi perang. Gencatan senjata adalah hal yang kami perjuangkan,” teriak mereka sambil meninju udara, dilansir Al Jazeera.Spanduk digantung di tangga ruang tunggu, dan di seberang papan keberangkatan.“Berduka atas kematian, dan berjuang mati-matian demi mereka yang masih hidup,” tulis salah satu di antaranya.Departemen Kepolisian New York mengatakan telah menangkap sedikitnya 200 pengunjuk rasa pada rapat umum tersebut, yang menyebabkan penutupan sementara stasiun tersebut.Kelompok anti-perang Jewish Voice for Peace (JVP), yang mengorganisir demonstrasi tersebut, menyebutkan jumlah penangkapan lebih dari 300 orang.Foto dan video menunjukkan polisi berada di kantor polisi bersama puluhan pengunjuk rasa yang tangannya diikat ke belakang.JVP mengatakan ribuan orang telah mengambil bagian dalam apa yang disebutnya sebagai “aksi duduk darurat”."Ratusan Yahudi ditangkap dalam penangkapan massal terbesar dalam dua dekade," demikian ungkap JVP.Para rabi memulai acara tersebut dengan menyalakan lilin Sabat dan mendaraskan doa Yahudi untuk orang mati, yang dikenal sebagai kaddish.“Meskipun Sabat biasanya merupakan hari istirahat, kami tidak dapat beristirahat sementara genosida terjadi atas nama kami,” kata Rabbi May Ye, seperti dikutip dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh penyelenggara.“Kehidupan warga Palestina dan Israel saling terkait, dan keselamatan hanya bisa terwujud jika keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi semua,” kata rabi tersebut.Unjuk rasa di New York terjadi beberapa jam setelah Israel mengatakan militernya meningkatkan serangan udara dan darat terhadap wilayah Palestina yang terkepung di Gaza, dan memutus jaringan komunikasi.Kekerasan terbaru meletus setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan menawan sekitar 200 warga Israel dan orang asing.Israel menanggapinya dengan menyatakan perang dan melancarkan pemboman tanpa henti terhadap wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,3 juta orang.Setidaknya 7.326 warga Palestina tewas dalam serangan tersebut.