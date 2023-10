Presiden Iran: Kegagalan Invasi Darat Israel Merupakan Kemenangan Kedua bagi Perlawanan setelah Operasi Badai al-Aqsa

Iran's President Ebrahim Raeisi speaks in an exclusive interview with Al Jazeera TV channel

IslamTimes - Presiden Iran mengatakan kekalahan Zionis Israel dalam invasi darat ke Jalur Gaza yang terkepung adalah kemenangan kedua bagi kelompok perlawanan Palestina yang melancarkan Operasi Badai al-Aqsa melawan rezim tersebut.

Ebrahim Raisi berbicara dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera TV pada hari Sabtu (28/10).Pasukan Zionis Israel, yang didukung oleh pesawat-pesawat tempur, melancarkan serangan darat singkat ke Gaza tengah pada hari Jumat, setelah berulang kali diancam oleh rezim tersebut untuk melancarkan invasi darat penuh sebagai bagian dari agresi sengit di wilayah Palestina yang terkepung.Tentara rezim mengatakan pasukan daratnya, disertai dengan jet tempur dan drone, “melakukan serangan tambahan yang ditargetkan di Jalur Gaza tengah.”Pada hari Sabtu (28/10), juru bicara sayap militer gerakan perlawanan Hamas, Brigade al-Qassam, mengatakan era khayalan tentang superioritas militer dan intelijen Zionis Israel telah berakhir, dan kekalahan memalukan menanti rezim pendudukan.Abu Obaida menyatakan bahwa aparat militer dan intelijen Zionis Israel dilumpuhkan oleh Operasi al-Aqsa Strom, sementara front perlawanan Palestina juga merasakan kemenangan.Dalam wawancaranya, presiden Iran mengatakan, “Setelah Operasi Badai al-Aqsa [diluncurkan oleh kelompok perlawanan Palestina], rezim Zionis belum mampu meraih kemenangan nyata, dan ini merupakan kegagalan strategis [bagi Zionis Israel].”Dia menambahkan, “Kekalahan yang diderita rezim Zionis tadi malam dalam invasi daratnya ke Gaza adalah kemenangan kedua [bagi Palestina] setelah [peluncuran] Operasi Badai al-Aqsa.”“Kejahatan rezim Zionis telah melewati garis merah, yang mungkin memaksa semua orang untuk mengambil tindakan,” kata presiden Iran.Kejahatan rezim Zionis telah melewati garis merah, yang mungkin akan memaksa semua orang untuk mengambil tindakan. Washington meminta kita untuk tidak melakukan apa pun, namun mereka tetap memberikan dukungan luas kepada Zionis Israel. AS mengirimkan pesan ke Poros Perlawanan tetapi menerima tanggapan yang jelas di medan perang.— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) 29 Oktober 2023Mengecam dukungan Amerika Serikat yang tidak terkendali terhadap Zionis Israel dalam perang berdarah di Gaza, Raeisi berkata, “Washington meminta kami untuk tidak melakukan apa pun, namun mereka tetap memberikan dukungan luas kepada Zionis Israel dan ini tidak dapat diterima.”Dia juga menunjukkan bahwa AS telah mengirim pesan ke Poros Perlawanan, namun mendapat tanggapan yang jelas di medan perang.Presiden Iran menambahkan bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa berusaha menghalangi upaya yang dilakukan untuk melakukan gencatan senjata di Gaza “dan ini adalah kejahatan.”Raisi menekankan bahwa Iran, seluruh negara Arab dan Muslim, dan banyak negara lain di dunia sedang mengupayakan gencatan senjata segera di Gaza.“Perhitungan Amerika Serikat di kawasan ini salah total dan Washington tidak akan mencapai tujuannya menciptakan Timur Tengah baru,” kata presiden Iran.Raisi mencatat bahwa dukungan Republik Islam terhadap Palestina tidak tergoyahkan, namun ia menambahkan bahwa “perlawanan di Palestina bersifat independen dan mengambil keputusan sendiri tanpa menerima perintah apa pun dari Tehran.”“Meskipun AS mendapat dukungan penuh, rezim Zionis tidak akan mampu menumpas perlawanan di Palestina,” kata presiden Iran.Israel telah terlibat dalam perang sengit di Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas dan gerakan perlawanan lainnya yang berbasis di Gaza, Jihad Islam, melancarkan operasi terbesar mereka melawan penjajah selama bertahun-tahun. Operasi Badai al-Aqsa yang mengejutkan terjadi sebagai tanggapan atas kejahatan rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Jumlah korban tewas sejak dimulainya pembantaian Israel telah melampaui 8.000 orang dan lebih dari 20.500 warga Palestina terluka. Yang mengejutkan, 70 persen korban di Gaza adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua.