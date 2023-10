NYT: Israel Mengurangi Serangan Darat di Gaza Setelah Intervensi AS 

Israeli soldiers in an armoured personnel carrier head towards the southern border with Gaza

IslamTimes - Militer Zionis Israel telah membatasi ruang lingkup operasi darat yang “diperluas” terhadap kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza setelah berkonsultasi dengan pejabat senior Gedung Putih, New York Times melaporkan pada hari Sabtu (28/10), mengutip sumber.

Serangan IDF tampaknya lebih kecil dan fokusnya lebih sempit dibandingkan serangan awal yang ditujukan ke Washington, kata laporan ituMenurut surat kabar tersebut, rencana awal tersebut “mengkhawatirkan” para pejabat di Washington, yang menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka “tidak memiliki tujuan militer yang dapat dicapai,” dan kekhawatiran bahwa IDF belum siap untuk melakukan serangan darat skala penuh.Namun, sumber pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada NYT bahwa setelah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan pejabat lainnya “Zionis Israel meningkatkan dan menyempurnakan rencana serangan mereka”.Akibatnya, kata laporan itu, tindakan IDF di Gaza sejauh ini “lebih kecil dan terfokus secara sempit” dibandingkan yang awalnya diusulkan oleh pejabat Zionis Israel kepada rekan-rekan mereka di AS. Sejumlah pejabat AS dan mantan komandan mengatakan kepada outlet tersebut bahwa “Zionis Israel tampaknya melakukan operasi bertahap” dengan unit pengintai menyelidiki posisi Hamas di Gaza untuk mengetahui potensi kelemahannya.Namun, menurut artikel tersebut, proses pengambilan keputusan Israel juga dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai sandera yang ditahan oleh Hamas, serta perselisihan dalam kepemimpinan negara tersebut mengenai bagaimana, kapan, dan bahkan apakah operasi tersebut akan dimulai.Mengomentari kemajuan pertempuran tersebut, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pada hari Minggu bahwa militer negara tersebut telah “memperluas akses masuk” ke wilayah kantong Palestina dalam semalam.“Kami mengalami kemajuan melalui tahapan perang sesuai rencana,” katanya, seraya menambahkan bahwa IDF “secara bertahap memperluas aktivitas darat dan cakupan pasukan kami” di wilayah tersebut.Awal bulan ini, beberapa media melaporkan bahwa AS memberikan pengaruh yang kuat terhadap rencana Zionis Israel, dan Bloomberg menggambarkannya sebagai “lebih dalam dan lebih intens dibandingkan apa yang dilakukan oleh Washington di masa lalu.” Beberapa media mengatakan AS juga ingin IDF menunda serangannya guna mendapatkan lebih banyak waktu guna mengamankan pembebasan lebih dari 200 sandera yang ditahan oleh Hamas.Namun Presiden AS Joe Biden menolak anggapan bahwa Washington menekan Israel untuk menunda kampanye darat, dengan mengatakan bahwa “Israel dapat membuat keputusan sendiri.”Sejauh ini, permusuhan telah merenggut nyawa lebih dari 8.000 warga Palestina dan 1.400 warga Zionis Israel. Setelah Yerusalem Barat mengumumkan “pengepungan total” terhadap Gaza, PBB pada hari Rabu memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina telah mencapai “titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.”[IT/r]