Iran: Israel Telah Melewati Garis Merah 

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan negaranya tidak akan mengindahkan seruan AS baru-baru ini kepada negara-negara lain untuk menahan diri terlibat dalam konflik antara Israel dan Hamas, dengan alasan bahwa “kejahatan rezim Zionis telah melewati garis merah.”

Presiden Ebrahim Raisi memperingatkan bahwa operasi militer di Gaza “mungkin memaksa semua orang untuk mengambil tindakan”Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada hari Minggu (29/10), Raisi memperingatkan bahwa perkembangan terbaru di dan sekitar Gaza “mungkin memaksa semua orang untuk mengambil tindakan.” Dia menunjukkan bahwa Washington, meski mendesak negara-negara lain untuk menahan diri, tetap “memberikan dukungan luas kepada Zionis Israel.”Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV pada hari Jumat (27/10), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan bahwa pertumpahan darah yang terus berlanjut di Gaza “akan membuat situasi di wilayah tersebut menjadi tidak terkendali.”“Pihak Amerika harus memutuskan – apakah mereka benar-benar ingin meningkatkan perang dan mengintensifkan perang?” kata diplomat itu. Dia menambahkan bahwa “front baru” yang muncul melawan Zionis Israel “tidak dapat dihindari.”Saat berpidato di Majelis Umum PBB pada hari Kamis (26/10), Amir-Abdollahian mengeluarkan peringatan serupa, dengan mengatakan bahwa AS “tidak akan terhindar dari kebakaran ini” jika “genosida” Zionis Israel terhadap rakyat Palestina terus berlanjut. Menteri tersebut menekankan bahwa “Asia Barat adalah wilayah kami,” dan Tehran “tidak keberatan jika menyangkut keamanan dalam negeri kami.”Presiden AS Joe Biden telah berjanji bahwa AS akan “berdiri selamanya” bersama Zionis Israel, dengan Washington memberikan bantuan pertahanan tambahan senilai miliaran dolar kepada sekutunya. AS juga telah mengerahkan dua kelompok kapal induk dan aset angkatan laut lainnya, satu skuadron jet tempur F-16, sistem pertahanan udara, dan 900 tentara ke Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa peningkatan kehadiran militer ini harus menjadi pencegah bagi negara-negara lain yang tergoda untuk bergabung dalam keributan tersebut.Pada hari Jumat (27/10), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengungkapkan bahwa mereka “memperluas operasi darat” di wilayah kantong Palestina setelah berhari-hari serangan udara dan rudal tanpa henti.Permusuhan di wilayah tersebut pecah pada tanggal 7 Oktober ketika militan Hamas melancarkan serangan mendadak dan menjadikan Zionis Israel menembakkan rudal besar-besaran. Zionis Israel membalasnya dengan serangan udara besar-besaran, dan pasukan daratnya baru-baru ini memasuki Gaza dalam serangan yang terisolasi.Konflik tersebut sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 1.400 warga Zionis Israel dan lebih dari 7.000 warga Palestina tewas, dan ribuan lainnya terluka.[IT/r]