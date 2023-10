Iran Memperingatkan Akan Munculnya Front Perang Baru dan Perluasan Perang Jika AS Terus Mendukung ‘Israel’

Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, warned new war fronts if the US continues its all-out support for ‘Israel’

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian memperingatkan bahwa medan perang baru akan terbuka jika AS terus memberikan dukungan penuhnya kepada Zionis ‘Israel’ ketika rezim ‘Tel Aviv’ terus melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television yang diterbitkan pada hari Sabtu (28/10), Amir Abdollahian mengatakan dukungan tanpa syarat AS untuk Zionis ‘Israel’ telah meningkatkan perang rezim tersebut melawan gerakan perlawanan Palestina Hamas dan pembunuhan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.“Jika Zionis 'Israel' tidak menghentikan perang dan terus melakukan pembunuhan dan kejahatan [terhadap Palestina], pembukaan front baru tidak dapat dihindari, dan itu akan menempatkan Zionis 'Israel' dalam situasi baru yang akan membuat mereka menyesali tindakan mereka. tindakan,” tambahnya.Dia mengecam standar ganda yang mencolok dari Amerika Serikat, dengan mengatakan, “AS menasihati negara lain untuk menahan diri, namun mereka sepenuhnya berpihak pada Zionis ‘Israel’,” yang digambarkan oleh hukum internasional sebagai “kekuatan pendudukan.”Diplomat terkemuka Iran menekankan bahwa kelanjutan dukungan penuh AS terhadap Zionis ‘Israel’ akan membuat situasi menjadi tidak terkendali di kawasan, dan memperingatkan bahwa hal ini juga akan merugikan Washington.Rezim Zionis ‘Israel’ telah melancarkan perang brutal terhadap Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas dan gerakan perlawanan lainnya yang berbasis di Gaza, Jihad Islam, melancarkan operasi terbesar mereka melawan entitas pendudukan selama bertahun-tahun.Operasi mengejutkan Palestina, yang dijuluki Banjir Al-Aqsa, terjadi sebagai tanggapan atas kejahatan rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Jumlah korban tewas di Gaza sejak dimulainya agresi Zionis ‘Israel’ telah melebihi 8.000 orang, 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.Amir Abdollahian juga membela “keputusan sepenuhnya Palestina” yang dibuat oleh Hamas untuk melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa.“Hamas, Jihad Islam, dan [gerakan perlawanan Lebanon] Hizbullah adalah kelompok yang bertindak sejalan dengan kepentingan negaranya masing-masing. Mereka tidak menerima perintah dari kami dan kami juga tidak memberi mereka perintah,” katanya.Menanggapi pertanyaan tentang cara mengurangi ketegangan, menteri tersebut menyarankan AS untuk bertindak adil.Iran selalu memainkan peran konstruktif di kawasan dan percaya bahwa ketegangan akan dikurangi melalui pendekatan politik, tambahnya.Amir Abdollahian menegaskan kembali bahwa pendudukan Zionis ‘Israel’ adalah akar penyebab krisis yang sedang berlangsung di wilayah tersebut dan menekankan bahwa Iran tidak pernah mendukung dan tidak akan pernah mendukung pembunuhan warga sipil di mana pun.Kepala diplomat Iran membantah laporan The Wall Street Journal yang mengklaim bahwa dalam minggu-minggu menjelang Operasi Banjir Al-Aqsa, ratusan pejuang perlawanan Palestina menerima pelatihan tempur khusus di Iran.“Mereka sendiri memiliki kekuatan untuk dilatih. Mereka memproduksi senjata dan peralatan yang mereka butuhkan. Kami memiliki ikatan politik yang kuat dengan Hizbullah dan kelompok perlawanan,” jawabnya.Menteri juga menolak laporan tentang pengiriman pasukan baru Iran ke Suriah, Irak dan negara-negara lain di kawasan sejak awal perang yang sedang berlangsung di Gaza namun menekankan bahwa Tehran tidak akan menjadi pengamat sehubungan dengan perkembangan regional.[IT/r]