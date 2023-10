Time: Zelensky ‘Merasa Dikhianati’ oleh Barat 

Vladimir Zelensky addresses a media conference prior to a meeting of NATO defense ministers in Brussels, Belgium

IslamTimes - Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa “dikhianati” oleh para pendukungnya di Barat, yang tidak memberikan dukungan dan perhatian seperti biasanya, kata para pembantunya kepada majalah Time. Menurut laporan yang diterbitkan pada hari Senin (30/10), lingkaran presiden sekarang melihatnya sebagai orang yang “mengkhayal” dan konflik dengan Rusia tidak mungkin dimenangkan.

Presiden Ukraina mengatakan bahwa konflik tersebut “menjadi seperti pertunjukan” bagi publik BaratZelensky dan para penasihatnya berbicara kepada majalah AS tersebut setelah presiden Ukraina mengunjungi Washington bulan lalu. Berbeda dengan sambutan pahlawan yang diterimanya pada Desember lalu, kunjungan terakhirnya memperlihatkan Zelensky yang dikritik tentang korupsi di Ukraina dan dilarang berbicara kepada anggota parlemen di Capitol Hill.Meskipun Presiden AS Joe Biden berjanji untuk mendukung Kiev “selama diperlukan”, Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang bantuan baru untuk Ukraina. Sepuluh hari setelah Zelensky kembali ke Kiev dari Washington, anggota parlemen berhasil meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran untuk mencegah penutupan pemerintah, namun hanya setelah menghapus dana sebesar $6 miliar di Ukraina.“Zelensky merasa dikhianati oleh sekutu Baratnya. Mereka telah meninggalkannya tanpa sarana untuk memenangkan perang, hanya sarana untuk bertahan hidup,” tulis Time, mengutip salah satu anggota timnya.“Hal yang paling menakutkan adalah sebagian dunia sudah terbiasa dengan perang di Ukraina,” kata Zelensky. “Kelelahan akibat perang bergulung seperti gelombang. Anda melihatnya di Amerika Serikat, di Eropa. Dan kami melihat bahwa begitu mereka mulai merasa sedikit lelah, hal itu menjadi seperti sebuah pertunjukan bagi mereka: ‘Saya tidak bisa menonton tayangan ulang ini untuk yang ke-10 kalinya’.”Zelensky mengatakan kepada Time bahwa dia masih percaya bahwa pasukannya dapat mengalahkan Rusia di medan perang, dan bahwa dia tidak akan melakukan negosiasi apa pun dengan Moskow, meskipun serangan balasan musim panas Ukraina gagal mencapai tujuannya dan mengakibatkan apa yang disebut majalah tersebut sebagai “kerugian besar.” Menurut angka terbaru Rusia, militer Ukraina kehilangan lebih dari 90.000 orang antara awal Juni dan awal bulan ini.“Dia menipu dirinya sendiri,” kata salah satu pembantu terdekat Zelensky kepada Time. “Kami kehabisan pilihan. Kami tidak menang. Tapi coba katakan itu padanya.”Pecahnya perang Zionis Israel-Hamas telah menarik perhatian Barat dari Kiev dalam beberapa pekan terakhir, dengan Pentagon meningkatkan pasukan dan senjata ke Timur Tengah dan Ketua DPR AS Mike Johnson memprioritaskan pemungutan suara mengenai bantuan militer kepada negara Yahudi daripada Ukraina.“Ini masuk akal,” kata Zelensky kepada Time, seraya menambahkan bahwa meskipun “bantuan dunia dibutuhkan” di Zionis Israel, “kitalah yang rugi.”[IT/r]