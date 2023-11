Roket dan Drone Menargetkan Dua Pangkalan Militer AS di Suriah dan Irak

US soldiers patrol the countryside of the oil-rich town of Rumeilan in Hasakah province, northeastern Syria

IslamTimes - Dua pangkalan utama AS di Suriah dan Irak telah menjadi sasaran serangan drone dan rentetan roket, di tengah meningkatnya sentimen anti-Amerika atas dukungan tanpa syarat Washington terhadap serangan gencar Israel di Jalur Gaza.

Jaringan berita televisi berbahasa Arab Lebanon al-Mayadeen, mengutip sumber informasi yang berbicara tanpa menyebut nama, melaporkan bahwa dua roket menghantam instalasi militer AS di ladang gas Conoco di provinsi Dayr al-Zawr, Suriah timur, pada Selasa (31/10) pagi.Belum ada laporan segera mengenai tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa yang serius.Sumber tersebut menambahkan bahwa ledakan lain terjadi di ladang minyak al-Omar di provinsi yang sama di Suriah tidak lama setelah itu, ketika beberapa roket menghantam sekitar pangkalan AS yang didirikan di wilayah yang kaya energi tersebut.Di tempat lain di provinsi Anbar, Irak barat, dua drone tempur menyerang sasaran di dalam Pangkalan Udara Ain al-Asad, yang terletak sekitar 160 kilometer (100 mil) sebelah barat ibu kota Bagdad.Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), melaporkan bahwa sejumlah roket menargetkan pangkalan tersebut.Sumber setempat menyebutkan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut.Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, kemudian dalam sebuah pernyataan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Pekan lalu, total 21 anggota militer AS melaporkan “cedera ringan” akibat serangan pesawat nirawak dan roket terhadap pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah, menurut Pentagon.“Antara 17 dan 18 Oktober, 21 personel AS mengalami luka ringan akibat serangan pesawat nirawak di Pangkalan Udara al-Asad, Irak, dan Garnisun al-Tanf, Suriah,” kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder.Sementara itu, seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (30/10) bahwa jumlah total serangan pesawat nirawak terhadap pangkalan-pangkalan di Irak dan Suriah yang menampung pasukan AS telah meningkat menjadi setidaknya 23.Jumlah itu berarti setidaknya 14 serangan di Irak dan setidaknya sembilan serangan di Suriah sejak 17 Oktober, menurut pejabat tersebut.[IT/r]