Ali Akbar Velayati: Genosida Israel di Gaza Tidak Akan Bertahan Satu Hari Pun Tanpa Dukungan AS dan Eropa

Ali Akbar Velayati, a senior advisor to Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

IslamTimes - Penasihat senior Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan genosida Zionis Israel di Gaza tidak akan bertahan satu hari pun tanpa dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Ali Akbar Velayati, yang juga sekretaris jenderal Majelis Kebangkitan Islam Dunia, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sebuah konferensi – yang dijuluki Gaza, simbol perlawanan dan kebangkitan – di Tehran pada hari Senin (30/10).Dia menggambarkan Amerika Serikat sebagai “kaki tangan utama” kejahatan yang dilakukan oleh Zionis di Gaza dan mengatakan bahwa Washington memberikan dorongan yang besar kepada rezim Zionis Israel.“Sebuah entitas bernama rezim Zionis tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa minggu tanpa dukungan AS,” pejabat senior Iran menekankan.Dia menambahkan bahwa dukungan politik, diplomatik, media dan keuangan serta dukungan militer, keamanan dan pertahanan yang diberikan oleh AS kepada Zionis Israel adalah “faktor utama” di balik kelangsungan rezim tersebut.Dukungan penuh Washington terhadap Zionis Israel mendorong mesin pembunuh rezim serta kejahatan keji yang dilakukan penjajah di Jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukan, katanya.Velayati memperingatkan bahwa umat Islam dan kelompok perlawanan Islam sudah kehabisan kesabaran dan mengatakan rezim Zionis Israel perlu segera menghentikan genosida, kekerasan, dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina di Gaza.Dia juga menekankan pentingnya pencabutan pengepungan Gaza sepenuhnya, pembukaan perbatasan Rafah untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, terutama obat-obatan, air dan makanan, serta segera mengakhiri pemboman dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan dan orang tua. .Israel mengobarkan perang berdarah di Jalur Gaza pada 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Hamas Palestina melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan.Sejak dimulainya perang, rezim Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, menewaskan sedikitnya 8.306 warga Palestina, termasuk 3.457 anak-anak, dan melukai lebih dari 22.000 lainnya.Mereka juga telah memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di wilayah pesisir tersebut.Velayati membela hak rakyat Palestina untuk membela diri dan mengatakan front perlawanan Islam di wilayah tersebut juga membuat keputusan dan tindakan berdasarkan keadaan yang sedang terjadi.Dia menambahkan bahwa rezim Zionis Israel dan AS bertanggung jawab atas kemungkinan penyebaran ketegangan dan konflik di wilayah tersebut.Ajudan Pemimpin Iran memperingatkan sistem internasional bahwa kegagalan sistem ini dalam mengenali front perlawanan Islam dan tindakan pencegahannya terhadap penjajah akan memperburuk situasi, yang dampak buruknya akan mempengaruhi seluruh kawasan dan dunia.Dia mengatakan perang yang sedang berlangsung yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Palestina Hamas melawan Zionis Israel, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, telah menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada rezim teroris Zionis.Operasi militer tersebut merupakan wujud martabat, kekuatan, dan perlawanan terhadap rezim kriminal yang telah melakukan segala tindakan kejahatan dan pembantaian terhadap warga Palestina selama 75 tahun terakhir, tambahnya.Pejabat senior Iran tersebut mencatat bahwa hak warga Palestina untuk membela diri didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui, namun tindakan rezim Israel di Gaza "sepenuhnya melanggar peraturan hak asasi manusia dan merupakan contoh nyata genosida."“Apa yang dilakukan rezim Zionis di Gaza melampaui kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Velayati.Dia mengatakan AS, Eropa, Dewan Keamanan, dan organisasi internasional serta hak asasi manusia lainnya terlibat dalam kejahatan dan genosida Zionis di Gaza dan harus bertanggung jawab atas kinerja mereka dalam hal ini.[IT/r]