Umat Islam di AS Meningkatkan Tekanan pada Biden untuk Gencatan Senjata di Gaza

Fireball erupts above Gaza City after an Israeli airstrike

IslamTimes - Umat Islam di Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan terhadap Presiden Joe Biden, mengancam akan menghentikan dukungan mereka kepadanya jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, target Zionis Israel membom penduduk sipil selama lebih dari tiga minggu.

Para pemimpin Muslim dan sejumlah aktivis Partai Demokrat memperingatkan Biden bahwa mereka akan mulai berkampanye untuk memobilisasi jutaan pemilih Muslim untuk menahan sumbangan dan suara menjelang terpilihnya kembali presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2024 kecuali dia segera mengambil tindakan untuk gencatan senjata di Gaza.Dewan Nasional Demokrat Muslim AS – yang beranggotakan para pemimpin Partai Demokrat dari negara-negara bagian yang pemilunya kemungkinan besar akan menentukan hasil pemilu presiden tahun 2024 di Amerika Serikat, seperti negara bagian Michigan, Ohio, dan Pennsylvania – meningkatkan tekanan. pada Biden untuk mendorong Zionis Israel menerapkan gencatan senjata di Gaza pada pukul 17.00 (21.00 GMT) pada hari Selasa (31/10).Dalam surat terbuka bertajuk “Ultimatum Gencatan Senjata 2023,” para pemimpin Muslim mengancam akan memobilisasi pemilih Muslim untuk “menahan dukungan, dukungan, atau suara bagi kandidat mana pun yang mendukung serangan Israel terhadap rakyat Palestina.”“Dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Anda, yang mencakup pendanaan dan persenjataan, telah memainkan peran penting dalam melanggengkan kekerasan yang menyebabkan korban sipil dan telah mengikis kepercayaan pada pemilih yang sebelumnya menaruh kepercayaan mereka pada Anda,” tulis dewan tersebut.Sementara itu, rezim Zionis terus melakukan serangan keji terhadap warga Gaza, yang dimulai awal bulan ini setelah gerakan perlawanan Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa terhadap pasukan pendudukan Zionis Israel.Sebanyak 8.525 warga Palestina, termasuk lebih dari 3.400 anak-anak, telah terbunuh sejak saat itu, sementara 21.048 warga Gaza lainnya terluka di wilayah yang terkepung.Israel memutus bahan bakar, listrik, makanan dan air untuk lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana sambil menembakkan peluru artileri dari laut dan darat serta membom penduduk yang terjebak dengan pesawat tempurnya.Komunitas internasional telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera agar bantuan dapat menjangkau orang-orang yang terjebak di Gaza, tempat pertumpahan darah genosida yang dilakukan pasukan Israel telah memaksa lebih dari 1,4 juta orang meninggalkan rumah mereka.Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) mengumumkan pada hari Senin bahwa gencatan senjata di Gaza telah berubah menjadi “masalah hidup dan mati bagi jutaan” warga Palestina. Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa layanan dasar di Gaza semakin berkurang dan obat-obatan, makanan, air dan bahan bakar semakin menipis.Namun, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, yang menerima persetujuan Biden dan Pentagon untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina, menolak seruan gencatan senjata.“Seruan untuk gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah kepada Hamas… Itu tidak akan terjadi,” kata Netanyahu di televisi.Netanyahu mengatakan, terlepas dari siapa yang mendukung rezim Tel Aviv, “Zionis Israel akan berjuang sampai pertempuran ini dimenangkan,” dan menegaskan bahwa serangan udara terhadap perempuan dan anak-anak Gaza akan terus berlanjut sampai perlawanan seluruh warga Palestina di wilayah pendudukan benar-benar dihancurkan oleh rezim Tel Aviv. kelompok penjajah Zionis.Beberapa senjata dan amunisi yang dipasok oleh militer AS kepada pasukan rezim Zionis Israel untuk serangannya di Gaza termasuk jet tempur canggih yang dipersenjatai dengan rudal presisi serta bom penghancur bunker GBU dan BLU.Selain Washington menyediakan dana, senjata, dan dukungan penuh kepada Zionis, para komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), serta Angkatan Darat dan Angkatan Laut AS telah pergi ke Zionis Israel untuk membantu para pejabat Israel dalam pembantaian warga Palestina yang sedang berlangsung di Zionis Israel. Jalur Gaza yang diblokade.“Angkatan Bersenjata Iran telah menerima informasi bahwa komandan CENTCOM, serta Angkatan Darat dan Angkatan Laut AS, telah bekerja sama dengan komandan Israel di pangkalan bawah tanah di Tel Aviv untuk mengawasi dan mengarahkan serangan brutal rezim Zionis terhadap rakyat Palestina,” Mayor Jenderal Gholam-Ali Rashid, komandan Markas Besar Khatam al-Anbiya, mengatakan pada pertemuan komandan dan pejabat polisi Iran di Tehran pada hari Selasa (31/10).Dia menambahkan, “Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat bertentangan dengan klaimnya untuk menahan perang di wilayah tersebut karena ribuan bom dan rudal yang merusak telah dikirim ke wilayah pendudukan Palestina, dan arahan serta dukungan telah diberika ke Israel] untuk pertempuran darat.”[IT/r]