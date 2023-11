400 Orang Tewas dan Terluka saat Israel Mengebom Kamp Pengungsi Jabaliya di Gaza

Palestinians looking for survivors in a crater following a stike on a refugee camp in Jabalia on the northern Gaza Strip

IslamTimes - Setidaknya 400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan terluka setelah serangan udara Zionis Israel menghantam kamp pengungsi Jabaliya di Jalur Gaza, di tengah serangan pemboman rezim yang sedang berlangsung terhadap wilayah yang terkepung.

Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan jumlah korban tewas pada hari Selasa (31/10). Kementerian dalam negeri Palestina juga mengatakan serangan itu telah menyebabkan 400 orang tewas atau terluka.Iyad al-Bazum, juru bicara kementerian dalam negeri, juga mencatat bahwa bom buatan AS telah menargetkan rumah-rumah pemukiman yang menyebabkan "pembantaian", dan menambahkan bahwa seluruh kompleks perumahan telah hancur dalam serangan tersebut.“Bangunan ini menampung ratusan warga. Angkatan udara pendudukan menghancurkan distrik ini dengan enam bom buatan AS. Ini adalah pembantaian terbaru yang disebabkan oleh agresi Zionis Israel di Jalur Gaza,” katanya, seraya menyerukan masyarakat internasional “untuk segera bertindak menghentikan Israel sebelum terlambat.”Rekaman video dari kamp menunjukkan bangunan-bangunan rata dengan tanah, dan warga Palestina yang panik terlihat membawa anak-anak yang terluka menjauh dari lokasi kejadian atau mencari korban yang selamat.Pada tanggal 7 Oktober, gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan operasi terbesarnya terhadap Israel selama bertahun-tahun dalam serangan mendadak, yang disebut Operasi Badai Al-Aqsa, sebagai tanggapan atas kejahatan intensif rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina.Pembantaian Zionis Israel yang sedang berlangsung telah menewaskan 8.610 warga Palestina dan menyebabkan lebih dari 23.000 orang terluka, menurut angka yang diberikan pada hari Selasa oleh Kementerian Kesehatan dalam laporan hariannya mengenai situasi di wilayah pendudukan. Angka tersebut belum termasuk korban jiwa akibat serangan Zionis Israel di Jabaliya.Selain pemboman yang tiada henti, Tel Aviv juga memblokir pasokan air, makanan, dan listrik ke Gaza, sehingga membuat wilayah yang terkepung itu mengalami krisis kemanusiaan.Pada hari Jumat, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan penerapan “gencatan senjata kemanusiaan” segera di Gaza.Pemungutan suara di Majelis Umum terjadi setelah Dewan Keamanan PBB empat kali gagal mengambil tindakan karena AS berulang kali memberikan veto terhadap resolusi terkait.[IT/r]