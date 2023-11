FBI: Iran Berencana Membunuh Pejabat AS 

FBI Director Christopher Wray

IslamTimes - Iran berencana membunuh pejabat dan mantan pejabat AS, klaim Direktur FBI Christopher Wray pada hari Selasa (31/10) ketika dia memperingatkan peningkatan ancaman terorisme selama sidang Senat.

Direktur Christopher Wray mengklaim bahwa Hamas juga dapat mencoba melancarkan serangan di wilayah AmerikaDalam pernyataan pembukaannya kepada Komite Keamanan Dalam Negeri, Wray mengatakan ancaman terorisme di AS telah meningkat sepanjang tahun 2023, namun telah meningkat “ke tingkat yang lebih tinggi” karena konflik antara Zionis Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.Dia menambahkan bahwa FBI percaya serangan mendadak yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan 1.400 warga Zionis Israel, dapat menginspirasi “ekstremis kekerasan” lainnya untuk melakukan serangan terhadap orang Amerika “dalam kehidupan sehari-hari mereka.”Wray lebih lanjut mengklaim bahwa Iran, yang digambarkannya sebagai “negara sponsor terorisme terbesar di dunia,” sebelumnya secara langsung atau tidak langsung telah “melakukan upaya pembunuhan terhadap para pembangkang dan pejabat tinggi pemerintah AS, termasuk di sini, di tanah Amerika. ”Kepala FBI juga mengatakan kelompok militan Lebanon Hizbullah, yang ia gambarkan sebagai “mitra strategis utama Iran,” memiliki sejarah beroperasi di wilayah AS “selama bertahun-tahun,” termasuk dengan “mendapatkan uang dan senjata, dan memata-matai.”Wray menyatakan bahwa FBI secara aktif memantau kelompok-kelompok ini dan niat mereka di AS, sambil memperingatkan bahwa kepentingan dan infrastruktur penting Amerika telah menjadi sasaran serangan siber dari Iran serta aktor non-negara. Hal ini pada akhirnya bisa meningkat menjadi “serangan kinetik” jika konflik Timur Tengah meluas, klaim kepala FBI.Pada saat yang sama, Wray mencatat bahwa FBI saat ini tidak memiliki indikasi bahwa Hamas mempunyai niat atau kemampuan untuk melakukan operasi di AS. Namun demikian, badan tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Hamas atau “organisasi teroris asing lainnya” akan mencoba menyerang wilayah Amerika.Komentar Wray muncul ketika pasukan Israel meningkatkan serangan mereka ke Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan 7 Oktober. Otoritas kesehatan di daerah kantong tersebut melaporkan bahwa lebih dari 8.500 warga Palestina sejauh ini telah terbunuh di tengah pembalasan Zionis Israel.Sementara itu, Tehran berulang kali menuduh AS memicu ketegangan di Timur Tengah. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian meminta Washington untuk mengakhiri dukungannya terhadap Zionis Israel dalam konflik dengan Hamas. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuduh Washington “mengarahkan” serangan Zionis Israel di Gaza, dan menyebut Amerika sebagai “kaki tangan penjahat.”[IT/r]