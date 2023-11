Kepala FBI Resah Atas Kemungkinan Serangan yang Diilhami Hamas di AS

FBI Director Christopher Wray testifying to a US Senate committee

IslamTimes - Direktur FBI Christopher Wray mengatakan kepada anggota parlemen AS bahwa ia melihat peningkatan risiko rencana teroris di Amerika yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mungkin terinspirasi oleh serangan Hamas terhadap Zionis Israel.

Christopher Wray telah memperingatkan anggota parlemen bahwa krisis di Israel meningkatkan risiko warga Amerika menjadi sasaran“Kami menilai tindakan Hamas dan sekutunya akan menjadi inspirasi, hal yang belum pernah kita lihat sejak ISIS meluncurkan kekhalifahannya beberapa tahun lalu,” kata Wray pada Selasa (31/10) dalam sidang Komite Keamanan Dalam Negeri Senat. . “Hanya dalam beberapa minggu terakhir, banyak organisasi teroris asing menyerukan serangan terhadap Amerika dan Barat.”Wray menyampaikan komentarnya ketika pasukan Israel meningkatkan serangan mereka di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan militan Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.400 orang dan menyandera ratusan lainnya. Lebih dari 8.500 warga Palestina telah tewas, dilaporkan termasuk sedikitnya 50 orang ketika serangan udara Israel menargetkan seorang komandan Hamas di kamp pengungsi Jabalia di Gaza.Setidaknya beberapa ancaman terhadap kepentingan AS berasal dari kelompok yang berupaya membalas dukungan Washington terhadap Israel. Hanya dalam dua minggu terakhir, telah terjadi 27 serangan drone dan roket terhadap pangkalan militer AS di Irak dan Suriah. Pentagon menyalahkan milisi yang disponsori oleh Iran, yang mendukung Hamas secara finansial dan politik.“Di sini, di Amerika Serikat, kekhawatiran kami yang paling mendesak adalah bahwa ekstremis yang kejam – individu atau kelompok kecil – akan mengambil inspirasi dari peristiwa di Timur Tengah untuk melakukan serangan terhadap warga Amerika dalam kehidupan sehari-hari mereka,” kata Wray kepada komite Senat.Dia menambahkan, “Kenyataannya adalah bahwa ancaman terorisme telah meningkat sepanjang tahun 2023, namun perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah telah meningkatkan ancaman serangan terhadap warga Amerika di Amerika Serikat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.”Wray mengatakan FBI tidak memiliki indikasi bahwa Hamas mempunyai niat atau kemampuan melakukan operasi di AS. Namun, dia mengatakan badan tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Hamas atau organisasi teroris asing lainnya dapat mengeksploitasi perang dengan menyerang sasaran di wilayah AS.FBI sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa individu di AS yang berafiliasi dengan Hamas, kata Wray. Secara historis, orang-orang tersebut telah terlibat dalam memfasilitasi atau mendanai operasi kelompok tersebut di luar negeri, tambahnya, namun badan tersebut sedang menilai bagaimana ancaman tersebut dapat berkembang hingga mencakup serangan di dalam negeri AS.Anggota parlemen dari Partai Republik, seperti Senator Roger Marshall dari Kansas, telah memperingatkan bahwa kegagalan pemerintahan Presiden Joe Biden dalam mengamankan perbatasan AS telah menempatkan warga Amerika pada risiko serangan teroris yang lebih besar.Pada tahun fiskal pemerintah federal yang berakhir pada tanggal 30 September, agen Patroli Perbatasan AS menemukan 172 migran yang masuk dalam daftar pengawasan teroris negara tersebut. Hal ini dibandingkan dengan tiga pertemuan serupa selama tahun fiskal terakhir masa jabatan mantan Presiden Donald Trump.[IT/r]