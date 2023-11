Bloomberg: AS Bisa Mengerahkan ‘Penjaga Perdamaian’ di Gaza 

Palestinians inspect buildings destroyed by Israeli airstrikes on the Jabaliya refugee in Gaza

IslamTimes - Para pejabat AS dan Zionis Israel sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian internasional ke Gaza jika Zionis Israel berhasil menggulingkan Hamas dari kekuasaannya, Bloomberg melaporkan, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika dapat mengambil bagian dalam penempatan tersebut.

Washington dan sekutu Israelnya dilaporkan sedang mendiskusikan potensi pengerahan pasukan internasional di wilayah kantong PalestinaKetika Zionis Israel meningkatkan serangan daratnya, kedua negara telah “menjajaki pilihan” untuk masa depan wilayah kantong Palestina, termasuk beberapa pengaturan penjaga perdamaian yang berbeda, kata para pejabat yang mengetahui diskusi tersebut kepada kantor berita pada hari Selasa (.“Salah satu opsinya adalah memberikan pengawasan sementara terhadap Gaza kepada negara-negara di kawasan tersebut, yang didukung oleh pasukan dari AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Idealnya, hal ini juga mencakup perwakilan dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab,” lapor Bloomberg.Meskipun para pejabat menekankan bahwa pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengisyaratkan masalah ini dalam komentarnya baru-baru ini kepada anggota parlemen, yang menunjukkan bahwa Washington sangat terlibat dalam perencanaan tersebut.“Kita tidak bisa kembali ke status quo jika Hamas menguasai Gaza. Kita juga tidak bisa membiarkan – dan Zionis Israel sendiri yang memulai dengan proposisi ini – Zionis Israel menjalankan atau mengendalikan Gaza,” katanya pada sidang Senat hari Selasa (31/10). “Di antara kedua wilayah tersebut terdapat berbagai kemungkinan permutasi yang saat ini kami amati dengan cermat, seperti halnya negara-negara lain.”Meskipun Blinken tidak merinci kemungkinan-kemungkinan tersebut, para pejabat mengatakan kepada Bloomberg bahwa hal tersebut juga mencakup pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang meniru perjanjian perdamaian tahun 1979 antara Zionis Israel dan Mesir, di mana Pasukan dan Pengamat Multinasional (MFO) memantau wilayah Semenanjung Sinai. Pemerintah Zionis Israel yakin gagasan itu “layak untuk dipertimbangkan,” kata seorang pejabat.Berdasarkan perjanjian ketiga, PBB akan diberikan “pemerintahan sementara” atas Gaza, meskipun para pejabat Zionis Israel dilaporkan kurang antusias dengan rencana tersebut, dan menganggapnya “tidak praktis.”Saat mengumumkan operasi darat Israel di wilayah kantong Palestina, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan negaranya berusaha untuk “menghancurkan Hamas” dan menciptakan “rezim keamanan” baru. Dia menekankan bahwa Israel tidak boleh bertanggung jawab atas “kehidupan sehari-hari di Jalur Gaza,” dan menunjukkan bahwa Zionis Israel akan berupaya untuk menyerahkan pemerintahan kepada pihak ketiga.Presiden AS Joe Biden ragu untuk menempatkan “bahkan kontingen kecil pasukan Amerika dalam bahaya,” dan masih jauh dari keputusan akhir, menurut Bloomberg. Meskipun Gedung Putih telah membahas perlunya pembentukan negara Palestina yang berdaulat setelah konflik yang terjadi saat ini, cara untuk mencapai tujuan tersebut “hampir tidak dibahas dalam diskusi” di antara para pejabat AS.Kekerasan terbaru di Gaza meletus setelah serangan teroris Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.400 warga Zionis Israel, sebagian besar adalah warga sipil. Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) telah melakukan serangan udara tanpa henti di wilayah tersebut dalam beberapa minggu sejak itu, menyebabkan lebih dari 8.000 orang tewas, dan secara bertahap meningkatkan serangan darat besar-besaran, yang menurut para pejabat dapat berlangsung selama berbulan-bulan.[IT/r]