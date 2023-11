Biden Mengancam Akan Memveto Paket Bantuan Israel

US President Joe Biden speaks during an event at the White House in Washington, DC

IslamTimes - Presiden AS akan menolak rancangan undang-undang belanja tersebut kecuali jika rancangan tersebut juga mencakup bantuan untuk Ukraina, Gedung Putih telah memperingatkan.

Presiden AS Joe Biden akan menolak menandatangani paket bantuan militer yang didukung Partai Republik untuk Zionis Israel jika paket tersebut tidak mencakup pendanaan miliaran dolar untuk Ukraina, menurut kantor anggaran Gedung Putih.Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa (31/10) yang membedah usulan Partai Republik, dengan mengatakan bahwa usulan tersebut “memasukkan keberpihakan ke dalam dukungan untuk Zionis Israel” dan gagal untuk mencurahkan sumber daya untuk Kiev dalam konfliknya dengan Rusia.“Kongres secara konsisten bekerja secara bipartisan untuk memberikan bantuan keamanan kepada Zionis Israel, dan rancangan undang-undang ini mengancam akan melemahkan pendekatan yang sudah lama ada,” kata kantor tersebut, seraya menambahkan bahwa “membagi dua bantuan keamanan Zionis Israel dari prioritas lain dalam program tambahan keamanan nasional akan berdampak negatif terhadap keamanan Zionis Israel.” konsekuensi global.”Partai Republik di Kongres mengajukan paket bantuan senilai $14 miliar untuk Zionis Israel pada hari Senin (30/10), menyerukan pemotongan dana yang disisihkan untuk Internal Revenue Service berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden, dan menghilangkan bantuan keamanan ke Ukraina, serta pemotongan lainnya. Ketua DPR yang baru diangkat dari Partai Republik, Mike Johnson, telah menyatakan bahwa ia ingin “membagi dua” bantuan untuk Zionis Israel dan Ukraina, yang secara langsung bertentangan dengan rencana Gedung Putih untuk menghubungkan kedua masalah tersebut.OMB selanjutnya menyatakan bahwa RUU Partai Republik “berdampak buruk bagi Zionis Israel, kawasan Timur Tengah, dan keamanan nasional kita sendiri,” namun menambahkan bahwa Gedung Putih akan terus bekerja sama dengan anggota parlemen untuk menemukan kompromi.Meskipun sebagian besar anggota Partai Republik secara vokal mendukung bantuan tambahan kepada Israel di tengah operasinya untuk melenyapkan Hamas di Gaza, dukungan terhadap Kiev telah menjadi perdebatan di dalam partai tersebut. Selama negosiasi baru-baru ini untuk mencegah penutupan pemerintah, Gedung Putih gagal mendapatkan miliaran bantuan yang diminta untuk Ukraina karena ditentang oleh Partai Republik. Mantan Ketua DPR Kevin McCarthy dicopot dari jabatannya akibat kontroversi tersebut, setelah beberapa anggota Partai Republik yang memberontak menuduhnya berusaha menenangkan Partai Demokrat mengenai undang-undang belanja negara.Meskipun anggota parlemen meloloskan rancangan undang-undang pendanaan sementara untuk menghindari penutupan pemerintah pada awal bulan ini, mereka memilih untuk tidak memasukkan bantuan Ukraina ke dalam rancangan undang-undang tersebut, sehingga menunda penerbitan paket belanja yang lebih lengkap.Menanggapi keluhan Partai Republik, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berpendapat bahwa Ukraina akan dikalahkan oleh Rusia tanpa bantuan Amerika, dan menegaskan bahwa Washington tidak boleh “menyingkirkan masalah mereka sekarang.”Meskipun ada bantuan militer langsung AS senilai $50 miliar sejak Februari 2022, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dilaporkan merasa “dikhianati” oleh mitra Barat Kiev karena pengiriman senjata melambat, kata para pembantunya baru-baru ini kepada majalah Time. “Mereka telah meninggalkannya tanpa sarana untuk memenangkan perang, hanya sarana untuk bertahan hidup,” tulis publikasi tersebut, mengutip anggota tim Zelensky.[IT/r]