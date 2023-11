Imam Khamenei Mendesak Penghentian Ekspor Minyak dan Komoditas ke 'Tel Aviv'

Imam Sayyed Ali Khamenei, called upon Muslim countries to press for an end to the ‘Israeli’ crimes in Gaza

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk mendesak diakhirinya kejahatan Zionis ‘Israel’ di Gaza, menjatuhkan sanksi terhadap ‘Tel Aviv’, dan menghentikan ekspor minyak dan barang ke wilayah pendudukan Palestina.

Menjelang Hari Pelajar dan Hari Nasional yang jatuh pada hari ke-13 kalender Iran bulan Aban [4 November], Imam Khamenei menerima sejumlah besar pelajar di Imam Khomeini Hussainiyah di Tehran pada hari Rabu (1/11).Tanggal 13 Aban adalah peringatan pengambilalihan Kedutaan Besar AS di Tehran pada tahun 1979, yang setiap tahunnya ditandai dengan demonstrasi nasional.Berbicara pada pertemuan tersebut, Imam Khamenei mengatakan pengambilalihan kedutaan besar AS di Tehran pada tahun 1979 oleh mahasiswa merupakan pukulan bagi bangsa Iran terhadap Washington.“AS dipermalukan pada [4 November 1979]. Ini pukulan bangsa Iran terhadap AS,” ujarnya.Imam Ali Khamenei menjelaskan bahwa Amerika merugikan bangsa Iran pada dua peristiwa pada tanggal 4 November, yang pertama terjadi pada tahun 1964, ketika mereka memaksa Imam Khomeini ke pengasingan, dan yang kedua adalah pembantaian mahasiswa di Teheran pada tahun 1978 di tangan rezim Pahlavi sebelumnya.“Pada hari-hari penting gerakan revolusioner bangsa Iran, polisi Shah membantai mahasiswa tepat di depan Universitas [Tehran],” katanya.“Sepuluh bulan setelah kemenangan Revolusi, [pada tanggal 4 November 1979], ketika para mahasiswa memasuki kedutaan [AS], merebut kedutaan, dan mengungkapkan rahasia dan dokumen rahasia kedutaan tersebut,” tambah Imam Khamenei.Di bagian lain dalam sambutannya, Imam Khamenei memuji rakyat Palestina atas perlawanan dan ketabahan mereka dalam menghadapi kekejaman rezim ‘Israel’ di Jalur Gaza yang terkepung, dan menyatakan bahwa ketahanan mereka telah membangkitkan hati nurani manusia.“Yang harus ditegaskan oleh negara-negara Muslim adalah penghentian segera kejahatan [Zionis ‘Israel’] di Gaza. Mereka harus segera menghentikan pemboman di Gaza, dan menghentikan ekspor minyak dan komoditas lainnya ke rezim Zionis,” katanya.“Negara-negara Muslim tidak boleh bekerja sama secara ekonomi dengan rezim Zionis, namun mengecam bencana dan kejahatan ini dengan lantang dan tanpa ragu-ragu di semua forum internasional.”“Skala dan keadaan dari apa yang sedang terjadi harus diklarifikasi. Rezim Zionis harus dikutuk, dan seluruh dunia Muslim harus dimobilisasi untuk melawannya,” tambah Imam Khamenei.“Dunia Muslim tidak boleh lupa bahwa selama isu kritis di Gaza, pihak yang menentang Islam dan bangsa Palestina yang tertindas adalah Amerika, Perancis dan Inggris. Dalam transaksi, persamaan dan analisisnya, dunia Islam tidak boleh melupakan pihak-pihak yang menentang dan memberikan tekanan terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Ini hanyalah rezim Zionis,” Imam Khamenei menggarisbawahi.Imam Ali Khamenei melanjutkan, isu sentral saat ini bukanlah perang Zionis ‘Israel’ di Gaza, melainkan pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, dan pertarungan antara kekuatan iman dan kekuatan arogansi.“Tentu saja, kekuatan arogansi datang bersamaan dengan tekanan militer, pemboman, serta bencana dan kejahatan; namun kekuatan iman akan mengatasi semua ini berkat kasih karunia Tuhan.”[IT/r]