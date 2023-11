Pembangunan IKN: 32 Paket Pekerjaan Menggunakan Metode Rancang Bangun

Islam Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengumumkan bahwa dari total 85 paket pekerjaan fisik di IKN, terdapat 32 paket yang menggunakan metode rancang bangun atau design and build.

Ketua Bidang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Satgas, Trisasongko Widianto, menjelaskan bahwa pekerjaan ini dibagi menjadi dua gelombang, yaitu batch 1 dengan penandatanganan kontrak sebelum Maret 2023 dan batch 2 untuk kontrak setelah Maret 2023.Dalam batch 1, pekerjaan konstruksi konvensional mencakup 27 paket, sedangkan untuk design and build terdapat 13 paket.Sementara dalam batch 2, ada 26 paket konstruksi konvensional dan 19 paket design and build. Proyek IKN yang menggunakan metode design and build melibatkan pembangunan Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, serta instalasi pengolahan air dan sampah.Metode rancang bangun atau design and build merupakan suatu konsep penggabungan fase desain dan konstruksi dalam satu kontrak tunggal. Metode ini diadopsi untuk meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan fleksibilitas dalam manajemen proyek konstruksi, serta untuk menghemat waktu dan biaya. Penggunaan metode ini diharapkan dapat membantu sinkronisasi timeline pekerjaan di IKN dan mengidentifikasi titik kritis pada paket-paket pekerjaan yang menggunakan metode design and build.