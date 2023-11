Pengunjuk Rasa Pembantaian Anti-Gaza Menyela Antony Blinken Saat Sidang Senat

Blinken during the Congress session, with protesters behind him

IslamTimes - Para pengunjuk rasa menyela kesaksian Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS di Kongres yang bertujuan meningkatkan dukungan bagi Zionis Israel dan Ukraina, sambil meneriakkan “selamatkan anak-anak Gaza” dan “gencatan senjata sekarang.”

Beberapa orang pada Selasa, 31 Oktober, duduk diam di belakang Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, mengangkat tangan yang diolesi cat merah untuk melambangkan situasi pembunuhan di Gaza.Kemudian, beberapa dari mereka mulai berdiri dari waktu ke waktu sambil meneriakkan, “Berhenti menembak sekarang.” Seorang pengunjuk rasa berteriak, “Selamatkan anak-anak Gaza” dan “Malu pada kalian semua,” sementara pengunjuk rasa lainnya memilih untuk mengenakan jaket yang bertuliskan, “Hentikan pendanaan genosida.” Oleh karena itu, Blinken terpaksa berhenti berbicara berkali-kali sebelum para pengunjuk rasa diusir dari aula oleh polisi.🚨ـــــــــــــــــ‎ 🚨ــــــــــــــ pulanya pengunjuk rasa untuk GANGGUAN Menteri Luar Negeri Blinken atas perang Zionis Israel di Gaza. pic.twitter.com/k8l1zTMBGP— Jackson Hinkle 🇮🇩 (@jacksonhinklle) 31 Oktober 2023Presiden AS Joe Biden mendesak Kongres 10 hari lalu untuk menyetujui alokasi lebih dari 105 miliar dolar, termasuk 14,3 miliar dolar untuk bantuan Zionis Israel. Selama sidang kali ini, dua pembantu senior Biden melobi Kongres untuk menyumbangkan miliaran dolar lebih banyak ke Tel Aviv.Biden selanjutnya meminta $14,3 miliar untuk Israel, $9 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Zionis Israel dan Gaza, $13,6 miliar untuk keamanan perbatasan AS, dan $4 miliar bantuan militer dan pendanaan pemerintah untuk menghadapi upaya China di kawasan Asia-Pasifik. Dia juga meminta $61,4 miliar untuk Ukraina, sekitar setengahnya akan dibelanjakan di Amerika Serikat untuk mengisi kembali persediaan senjata yang habis karena dukungan sebelumnya terhadap Kiev.[IT/r]