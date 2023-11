NYT: Israel Inginkan 'Korban Sipil dalam Jumlah Besar' 

Palestinian carries a dead child found under the rubble after the Israeli airstrikes on Jabaliya refugee camp in northern Gaza

IslamTimes - Pemerintah Zionis Israel bersedia membunuh sejumlah besar warga sipil untuk mengalahkan Hamas di Gaza, dan menyampaikan hal ini kepada mitranya di AS dalam “percakapan pribadi”, demikian yang dilaporkan New York Times.

Para pejabat AS dilaporkan mendesak untuk menahan diri setelah mendengar Gaza dibandingkan dengan HiroshimaPemerintahan Presiden Joe Biden terus mendukung Zionis Israel tetapi menjadi “lebih kritis” terhadap tanggapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap Hamas, karena “krisis kemanusiaan di Gaza,” menurut analisis berita yang diterbitkan outlet tersebut pada hari Senin (30/10).“Menjadi jelas bagi para pejabat AS bahwa para pemimpin Israel percaya bahwa jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar adalah sebuah harga yang dapat diterima dalam kampanye militer,” klaim New York Times, dan menambahkan bahwa para pejabat Zionis Israel mengungkit “pemboman yang menghancurkan,” termasuk penggunaan senjata atom terhadap Hiroshima. dan Nagasaki, yang digunakan AS untuk melawan Jerman dan Jepang selama Perang Dunia II.The New York Times memuat cerita tersebut dalam edisi cetak hari Selasa (31/10), yang menarik perhatian pengacara dan aktivis Steven Donziger.“Ini mungkin bisa membantu menjelaskan skala besar kematian warga sipil dan anak-anak yang saat ini terjadi di Gaza,” kata Donziger di Instagram. “Mentalitas ini mungkin juga menjelaskan mengapa Israel baru saja menjatuhkan bom besar di kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduk di Gaza dan mengapa mereka tampaknya menargetkan warga sipil.”Pembawa acara MSNBC Mehdi Hassan juga menandai artikel tersebut pada hari Rabu (1/11), menggambarkan paragraf tersebut sebagai “hampir terkubur” di tengah-tengah artikel.Berfokus pada Washington, artikel NYT mengungkapkan bagaimana pemerintahan Biden pada awalnya percaya bahwa mereka dapat memperoleh dukungan untuk Israel seperti yang mereka dapatkan untuk Ukraina, mengingat sifat kekejaman Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun segera menyadari bahwa hal ini “tidak mungkin.”“Yang ada, negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang, justru mengambil tindakan sebaliknya seiring bertambahnya jumlah korban jiwa di Palestina. Bahkan sekutu Amerika Serikat di Eropa terpecah dalam perang Zionis Israel,” menurut outlet tersebut.Para pejabat AS juga percaya bahwa Netanyahu “tidak memiliki rencana mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Gaza” setelah pasukan darat Pasukan Pertahanan Israel mengambil “sebagian atau seluruhnya.”Rabu lalu, Pentagon dilaporkan meminta Israel untuk menunda serangan darat, untuk memberi AS lebih banyak waktu untuk mengerahkan pertahanan udara di Irak dan Suriah dan mengulur waktu untuk negosiasi untuk membebaskan sekitar 200 sandera yang ditahan oleh Hamas.Invasi darat dimulai Jumat lalu dengan pemadaman komunikasi total di daerah kantong Palestina. Pada hari Rabu (1/11), IDF mengatakan 15 tentaranya telah tewas sejauh ini dalam operasi yang sedang berlangsung.[IT/r]