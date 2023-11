Gedung Putih Mengesampingkan Pengiriman Pasukan AS ke Gaza

US soldier is seen on patrol in Kabul, Afghanistan

IslamTimes - Tentara Amerika tidak akan dikerahkan ke Gaza selama atau setelah fase konflik Zionis Israel-Palestina saat ini, kata Gedung Putih, menolak laporan yang menyatakan bahwa pasukan Amerika dapat dikirim untuk misi penjaga perdamaian.

Daerah kantong Palestina malah bisa melihat “kehadiran internasional,” menurut seorang pejabat senior ASDalam konferensi pers hari Rabu (1/11), juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby ditanya apakah pasukan AS akan digunakan untuk “menstabilkan situasi” di Gaza.“Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza, sekarang atau di masa depan,” katanya. “Tetapi kami…berbicara dengan mitra kami tentang seperti apa seharusnya Gaza pasca-konflik.”Kirby melanjutkan dengan mengatakan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan “semacam kehadiran internasional” setelah memerangi bencana di Gaza, namun mencatat bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai masalah ini.Komentar juru bicara tersebut muncul setelah Bloomberg melaporkan bahwa Washington dan Zionis Israel sedang mendiskusikan apakah akan memberikan “pengawasan sementara terhadap Gaza kepada negara-negara di kawasan tersebut, yang didukung oleh pasukan dari AS, Inggris, Jerman dan Perancis.” Namun, outlet tersebut menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal, dan setidaknya ada dua opsi lain yang juga sedang dipertimbangkan, termasuk keterlibatan PBB.Meskipun Kirby menolak gagasan misi penjaga perdamaian AS, ia mengulangi komentar sebelumnya dari Gedung Putih bahwa Hamas “tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza,” dan menyuarakan dukungannya terhadap operasi militer Israel untuk melenyapkan kelompok militan tersebut. Ketika ditanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di daerah kantong Palestina, juru bicara tersebut mengatakan bahwa para pejabat “tidak memiliki semua jawaban mengenai hal tersebut,” namun bersikeras “Apapun itu – tidak mungkin Hamas.”Kekerasan terbaru meletus setelah serangan teroris Hamas yang mematikan pada tanggal 7 Oktober, yang merenggut nyawa sekitar 1.400 warga Israel. Zionis Israel telah melakukan serangan udara besar-besaran di Gaza dalam beberapa minggu sejak itu, dan kemudian melancarkan serangan darat, menewaskan lebih dari 8.800 warga Palestina, menurut para pejabat Gaza. Militer Zionis Israel mengatakan operasinya bisa memakan waktu berbulan-bulan, meski ada peringatan krisis kemanusiaan yang mengerikan dari kelompok bantuan internasional.[IT/r]