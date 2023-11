Netanyahu Tinggal Menghitung Hari

Benjamin Netanyahu Zionist prime minister

IslamTimes - Para pejabat senior AS dilaporkan sedang mendiskusikan apakah masa politik Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu akan segera berakhir, dan mengutip kinerja buruk rezim pendudukan Zionis ‘Israel’ selama operasi perlawanan Palestina baru-baru ini.

“Topik mengenai singkatnya masa jabatan Netanyahu telah muncul dalam pertemuan Gedung Putih baru-baru ini yang melibatkan [Presiden AS Joe] Biden,” situs berita Amerika Politico melaporkan pada hari Rabu (1/11), mengutip dua pejabat senior pemerintahan AS.“Biden telah menyarankan kepada Netanyahu bahwa dia harus memikirkan pelajaran yang akan dia bagikan kepada penerusnya,” tambah para pejabat.Situs web tersebut mengutip seorang pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS yang mengonfirmasi bahwa diyakini "pemerintah Netanyahu hanya punya waktu terbatas untuk menjabat."Pandangan pemerintah AS yang suram terhadap Netanyahu sebagian didorong oleh keyakinan bahwa dia telah "secara signifikan dilemahkan" oleh kemarahan Zionis 'Israel' atas kegagalan rezim tersebut dalam menghadapi operasi 7 Oktober yang dilakukan oleh gerakan perlawanan di Jalur Gaza yang memberikan pukulan telak ke rezim 'Tel Aviv'.“Harus ada perhitungan dalam masyarakat Zionis ‘Israel’ mengenai apa yang terjadi,” kata pejabat saat ini, sambil menambahkan, “Pada akhirnya, tanggung jawab berhenti di meja perdana menteri.”“Pejabat saat ini mengatakan harapan internal adalah bahwa PM Zionis ‘Israel’ kemungkinan akan bertahan dalam hitungan bulan, atau setidaknya sampai tahap awal kampanye militer Zionis ‘Israel’ di Jalur Gaza selesai,” kata laporan itu.Kunjungan Biden ke Tel Aviv bulan lalu merupakan salah satu bentuk dukungan terbesar, namun secara pribadi ia juga mendesak Netanyahu untuk melanjutkan dengan hati-hati dan tidak memperluas perang, menurut dua pejabat senior pemerintahan tersebut.Dengan pandangan ke depan, para pejabat AS sedang berbicara dengan Benny Gantz, anggota pemerintah persatuan saat ini; Naftali Bennett, mantan perdana menteri; dan Yair Lapid, seorang pemimpin oposisi dan mantan perdana menteri, di antara tokoh-tokoh Zionis ‘Israel’ lainnya, tambah laporan itu.“Bahkan skenario terbaik bagi Zionis 'Israel' dalam perang ini kemungkinan besar tidak akan membuat Netanyahu tetap berkuasa karena kengerian operasi 7 Oktober masih akan terus terjadi, dan karena begitu banyak 'Israel' yang secara langsung menghubungkan kurangnya keamanan dengan tindakan Netanyahu. kebijakan,” kata Hagar Chemali, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Keuangan pada pemerintahan Obama.Rezim pendudukan telah menghadapi reaksi internasional atas perang mematikan yang mereka lakukan terhadap Gaza sebagai tanggapan terhadap operasi Hamas.Saat mengunjungi wilayah-wilayah pendudukan bulan lalu, Biden “menasihati Netanyahu untuk mempertimbangkan skenario yang ia tinggalkan untuk penggantinya – sebuah saran tersirat bahwa Netanyahu mungkin tidak akan berkuasa selama konflik yang mungkin akan berkepanjangan,” tambah laporan itu.[IT/r]