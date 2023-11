Komandan IRG: Dunia Bersatu Melawan AS Lebih Dari Sebelumnya

Major General Hossein Salami Chief Commander of the Islamic Revolution Guard [IRG]

IslamTimes - Panglima Garda Revolusi Islam [IRG] Mayor Jenderal Hossein Salami menekankan bahwa saat ini negara-negara di dunia bersatu melawan kebijakan jahat Amerika Serikat lebih dari sebelumnya.

Berbicara dalam sebuah upacara di Teheran pada hari Kamis, Salami menyatakan bahwa sifat berdarah dan jahat dari kebijakan AS sedang terlihat di dunia saat ini.Komandan IRG menunjuk pada pernyataan baru-baru ini oleh Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei di mana dia mengklarifikasi kenyataan menyakitkan dari hegemoni Amerika Serikat dan Inggris, dan menekankan bahwa AS, Inggris, dan rezim Zionis adalah pihak segitiga yang tidak bertanggung jawab dari kenyataan pahit dan bagian integral dari konspirasi yang nyata.Dia menunjukkan bahwa dunia Islam mempunyai situasi geografis yang unik, dan menambahkan, “Ketika minyak ditemukan, situasi geografis dunia Islam menghadapi lompatan luar biasa dalam geopolitik dunia. Sejak itu, AS dan Inggris…mulai menjarah identitas material dan spiritual negara-negara tersebut.”Secara paralel, Salami memuji langkah-langkah yang diambil oleh mendiang pendiri Republik Islam Imam Khomeini dan Imam Khamenei dan menyatakan bahwa mereka memperkenalkan geografi politik dunia Islam sebagai kekuatan yang berpengaruh di kancah global.Di tempat lain dalam sambutannya, Jenderal Iran menunjuk pada kebrutalan entitas Zionis baru-baru ini di Jalur Gaza dan bagian lain wilayah pendudukan serta pembunuhan ribuan anak-anak dan wanita tak berdosa dan menyatakan bahwa Zionis merampas tanah dan wilayah Palestina 75 tahun yang lalu. dengan teror dan kejahatan dan kemudian mengobarkan beberapa perang melawan umat Islam untuk mewujudkan tujuan jahat mereka namun semua rencana mereka digagalkan dengan pertolongan Tuhan.“Saat ini, kehebatan AS telah sangat diremehkan di kancah internasional dan negara-negara di dunia lebih bersatu melawan Amerika dibandingkan masa-masa sebelumnya,” Salami menegaskan.[IT/r]