Biden Mengabaikan Seruan Rabi untuk Gencatan Senjata di Gaza

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menolak menyerukan gencatan senjata dalam konflik Zionis Israel-Hamas, malah mengusulkan jeda kemanusiaan sementara.

Presiden AS tidak mendukung penghentian permusuhan sepenuhnya dan malah menyarankan “jeda kemanusiaan”Biden sedang berbicara di hadapan sekitar 200 orang ketika seorang wanita, yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai rabi Jessica Rosenberg, berteriak, “Jika Anda peduli dengan orang-orang Yahudi, sebagai seorang rabi, saya ingin Anda menyerukan gencatan senjata sekarang juga. ”Insiden tersebut terekam dalam video dan dibagikan oleh akun Jewish Voice for Peace di X (sebelumnya Twitter), mengklaim bahwa Rosenberg berbicara atas nama ribuan warga Yahudi Amerika yang “menolak membiarkan genosida dilakukan atas nama [mereka] ”Presiden menanggapinya dengan menyatakan bahwa dia yakin “kita perlu jeda” dan menjelaskan bahwa hal itu berarti “memberi waktu untuk mengeluarkan para tahanan,” yang tampaknya mengacu pada warga negara asing yang saat ini terjebak di Gaza.Breaking: Rabbi Jessica Rosenberg menyela Presiden Biden yang menuntut gencatan senjata SEKARANG. Dia berbicara atas nama ribuan orang Yahudi Amerika yang mengatakan Bukan Atas Nama Kami! Kami menolak membiarkan genosida dilakukan atas nama kami. Gencatan Senjata Sekarang untuk menyelamatkan nyawa! pic.twitter.com/m5fR8OdoOk— Suara Yahudi untuk Perdamaian (@jvplive) 1 November 2023Rabbi Rosenberg kemudian dikawal keluar dari lokasi, setelah itu presiden mengatakan bahwa dia memahami emosinya dan mengakui bahwa “ini sangat rumit” bagi Zionis Israel dan dunia Muslim.“Saya mendukung solusi dua negara; Saya sudah melakukannya sejak awal,” katanya. Namun dia menambahkan, “Faktanya adalah Hamas adalah organisasi teroris. Sebuah organisasi teroris yang nyata.”Dalam pidato sebelumnya di Minnesota pada hari Rabu (1/11), Biden menegaskan kembali dukungan Washington terhadap hak Israel untuk “membela diri” setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang merenggut nyawa lebih dari 1.400 warga Zionis Israel.Sebelumnya, Trump berulang kali menegaskan bahwa AS akan mendukung Zionis Israel “apa pun yang terjadi.” Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS terus-menerus menolak seruan gencatan senjata, dengan alasan bahwa hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.Dukungan tanpa syarat Washington terhadap Negara Yahudi, pada gilirannya, telah memicu meningkatnya kritik dan tuduhan yang mengabaikan kekejaman yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap penduduk sipil di Gaza.Menurut perkiraan terbaru pejabat kesehatan setempat, sejauh ini sebanyak 9.000 orang telah tewas dalam serangan IDF di Gaza selama tiga minggu terakhir.Sementara itu, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, telah menolak argumen Washington mengenai hak Zionis Israel untuk membela diri, dan menjelaskan bahwa “sebagai kekuatan pendudukan, mereka tidak mempunyai hak tersebut” sesuai dengan keputusan Mahkamah Internasional. Keadilan pada tahun 2004. Namun dia menekankan bahwa Rusia tetap mengakui hak Zionis Israel untuk menjamin keamanannya.[IT/r]