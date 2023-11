AS Meremehkan Risiko Serangan Hizbullah terhadap Israel

IslamTimes - AS tidak melihat tanda-tanda bahwa Hizbullah sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Zionis Israel, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis (2/11).

Gedung Putih tidak yakin kelompok tersebut akan “berangkat dengan kekuatan penuh” untuk mendukung Gaza“Jelas, kami prihatin dengan berlanjutnya serangan terhadap pasukan Zionis Israel di utara, begitu pula Zionis Israel,” kata Kirby. “Tapi saya yakin kita belum melihat indikasi spesifik bahwa Hizbullah siap menyerang dengan kekuatan penuh.”Sebelumnya pada hari itu, partai politik Syiah dan kelompok militan mengatakan mereka telah menyerang 19 posisi Israel di seberang perbatasan Lebanon. Hizbullah juga mengatakan bahwa sekitar 50 pejuangnya tewas selama sebulan terakhir dalam bentrokan dengan Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF).Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dijadwalkan untuk menyampaikan pidato publik pertamanya sejak Israel berperang dengan Hamas, menyusul serangan kelompok Palestina pada tanggal 7 Oktober. Sebuah video Hizbullah yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa Nasrallah akan “menekan tombol” dan secara terbuka memasuki wilayah tersebut. konflik, seperti yang telah dilakukan Yaman.“Kita lihat saja apa yang akan dia katakan,” demikian tanggapan Kirby ketika ditanya apa yang diharapkan AS dari pidato Nasrallah.AS telah memperingatkan Hizbullah untuk tidak terlibat dalam konflik ini, tambahnya, seraya mencatat bahwa “kita mempunyai kepentingan nasional yang signifikan yang berperan di sini.”Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah memperingatkan Hizbullah agar tidak membuka front kedua, dan mengancam akan melakukan serangan balasan dengan kekuatan yang “tak terbayangkan” yang akan menghancurkan Lebanon.Sementara itu, Iran menyalahkan AS karena memberikan cek kosong kepada Zionis Israel karena membom Gaza. Berbicara di PBB pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan “front baru akan terbuka melawan Amerika Serikat” jika Washington tidak mengubah arah.Menurut beberapa media AS, mengutip sumber anonim di Gedung Putih, pemerintahan Presiden Joe Biden khawatir bahwa serangan darat Zionis Israel di Gaza dapat menarik Hizbullah dan Iran ke dalam konflik tersebut. Pasukan darat IDF memasuki Gaza pekan lalu dan pada hari Kamis mengumumkan bahwa mereka telah mencapai jalan yang membentang di sepanjang Laut Mediterania, sehingga membelah wilayah tersebut menjadi dua.[IT/r]