CNN: Iran Berusaha Menghindari Konflik Skala Penuh dengan Israel 

Iranian Army missiles being launched

IslamTimes - Iran dan kelompok-kelompok bersenjata regional yang memiliki hubungan dekat dengan Tehran berada dalam situasi yang sulit antara melawan Zionis Israel atas kampanye militernya di Gaza dan membiarkan krisis ini berubah menjadi konflik skala penuh, CNN melaporkan pada hari Kamis (2/11), mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. .

Tehran dilaporkan sedang menerapkan “strategi terkoordinasi” untuk mencegah situasi di Timur Tengah menjadi tidak terkendaliMenurut pejabat AS yang diwawancarai oleh jaringan Amerika, Washington percaya bahwa Iran tidak sepenuhnya mengendalikan beberapa kelompok sekutunya, termasuk Hizbullah yang berbasis di Lebanon, yang telah berulang kali terlibat bentrokan perbatasan dengan Zionis Israel selama berminggu-minggu. Para pejabat Amerika “sangat prihatin” bahwa politik internal Hizbullah mungkin memaksa kelompok tersebut untuk memperburuk situasi, kata artikel tersebut.Namun, menurut laporan tersebut, Iran sadar bahwa jika Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Zionis Israel atau AS – yang merupakan sekutu utama Yerusalem Barat – maka penolakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang “menghancurkan”. Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN tentang serangan tingkat rendah yang dilakukan kelompok tersebut terhadap Zionis Israel bahwa AS telah membiarkan Iran terlihat “melakukan sesuatu” terhadap permusuhan di Gaza sambil menghindari konflik langsung.Sumber CNN menggambarkan tindakan tersebut sebagai “strategi terkoordinasi” dan memperingatkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi bumerang dan menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali bahkan jika tidak ada pihak yang menginginkan hasil seperti itu.Di tengah kekhawatiran akan konfrontasi regional yang lebih luas, outlet berita Ynet melaporkan pada hari Jumat (3/11) bahwa Zionis Israel secara aktif melakukan pengadaan persenjataan, setelah menghabiskan sekitar $1,5 miliar untuk membeli senjata yang diproduksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Laporan CNN dan Ynet muncul setelah pemerintah Houthi di Yaman, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang Zionis Israel dengan drone dan rudal untuk mendukung Palestina. Sementara itu, Hizbullah mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah melancarkan beberapa serangan terhadap militer Zionis Israel, dan mereka membalasnya dengan cara yang sama. Serangan baru ini terjadi menjelang pidato publik yang ditunggu-tunggu oleh pemimpin kelompok tersebut, Hassan Nasrallah, yang merupakan pidato pertama sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober.Pada hari Kamis, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa Washington tidak melihat tanda-tanda bahwa Hizbullah sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Zionis Israel. Dalam beberapa pekan terakhir, AS juga berulang kali memperingatkan Iran agar tidak meningkatkan konflik.Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, menyatakan bahwa Tehran “tidak berupaya menyebarkan perang ini” dan memperingatkan bahwa “kawasan ini berada pada titik didih dan sewaktu-waktu bisa meledak.” Dia juga tidak mengesampingkan kemungkinan kelompok militan regional menyerang Zionis Israel, dan menekankan bahwa milisi tersebut bertindak secara independen.[IT/r]