Pangkalan Pendudukan AS di Irak dan Suriah Lebih Banyak Menderita Serangan Drone

US Bases in Iraq

IslamTimes - Sumber-sumber berita melaporkan pada Jumat (3/11) pagi bahwa pangkalan pendudukan AS di Irak dan Suriah diserang pesawat nirawak.

Sumber-sumber Arab melaporkan bahwa pangkalan AS di Erbil Irak diserang oleh kelompok Perlawanan.Beberapa menit kemudian, sumber tersebut menambahkan bahwa pangkalan AS di Ash-Shaddadi, Suriah, menjadi sasaran drone bunuh diri.Sementara itu, media lain mengklaim bahwa sebuah drone ditembak jatuh pada hari Kamis (2/11) di pangkalan militer Harir pendudukan AS di Irak utara.Sebagai reaksi terhadap dukungan AS terhadap rezim pendudukan Zionis ‘Israel’ dalam perang Gaza, kelompok Perlawanan telah berulang kali menargetkan posisi pasukan Amerika dalam beberapa hari terakhir.Setelah syahidnya para komandan Perlawanan yang memimpin perjuangan anti-terorisme di Irak dan Suriah, parlemen Irak menyetujui undang-undang yang menyerukan penarikan pasukan Amerika dari negara tersebut, sebuah tuntutan yang belum dipenuhi oleh pasukan pendudukan AS.[IT/r]