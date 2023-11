Sayyid Nasrallah: Sebelum Badai Aqsa Tidak Seperti Setelahnya; Kami Siap Menghadapi Armada AS; Palestina Menuju Kemenangan

Sayyed Hassan Nasrallah, finally broke the silence

IslamTimes - Dalam pidato yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh seluruh bangsa, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah akhirnya memecah keheningan, berpidato di depan banyak orang di seluruh dunia hampir sebulan setelah perlawanan Palestina meraih kemenangan bersejarah melawan Zionis Israel. Rezim pendudukan Zionis 'Israel', dalam Operasi Badai Al-Aqsa.

Kemenangan operasi tersebut membuat rezim Zionis gila, memicu agresi brutal tanpa pandang bulu dan tanpa henti yang membantai sejumlah warga sipil tak berdosa di Gaza. Pada akhirnya, sebagai tanggapan, perlawanan Palestina pun membalas setiap tindakan agresi, begitu pula Hizbullah di Lebanon, Perlawanan Islam di Irak, dan bahkan Ansarullah di Yaman. Namun, tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Sayyid Nasrallah, yang membuat rezim Zionis ‘Israel’ menjadi semakin gila di tengah ambiguitas yang tak ada habisnya.Di awal pidatonya, Sayyid Nasrallah menyambut massa yang menghadiri festival pembaharuan janji setia kepada para syuhada Hizbullah, Brigade Perlawanan Lebanon, dan masyarakat sipil Lebanon. Beliau kemudian mengucapkan selamat kepada keluarga para syuhada yang kehilangan nyawa mereka sebagai bagian dari agresi Zionis 'Israel' atas kesyahidan orang-orang yang mereka cintai secara terhormat dan ilahi, baik di Lebanon, Gaza, Tepi Barat, atau di mana pun seseorang menjadi martir dalam perjalanan tersebut. Operasi Banjir Al-Aqsa, yang oleh Sayyid Hasan disebut sebagai pertempuran yang meluas di berbagai lini dan medan perang.Tidak ada pertempuran yang sepenuhnya sah pada tingkat kemanusiaan, etika, dan agama sebagaimana pertempuran melawan Zionis, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi, menekankan bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada keyakinan, wawasan, kesadaran, komitmen mendalam terhadap tujuan tersebut, dan kesiapan yang sangat besar dari keluarga para syuhada untuk berkorban [orang yang mereka cintai].Pemimpin Hizbullah tersebut menyapa masyarakat Gaza yang legendaris dan tak tertandingi, dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa berkata-kata ketika harus menggambarkan keagungan, ketabahan, dan kesabaran masyarakat Gaza dan Tepi Barat.Sayyid Nasrallah berterima kasih khususnya kepada pihak Irak dan Yaman yang telah terlibat dalam pertempuran yang penuh berkah ini, dan juga mencatat bahwa tahun-tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sangat sulit bagi Palestina, terutama dengan pemerintahan Zionis 'Israel' yang ekstremis, bodoh, dungu, dan brutal saat ini. .Sayyid Hasan Nasrullah menyebutkan isu-isu yang sangat menekan Palestina, yaitu masalah tahanan, pengepungan di Jalur Gaza, dan proyek pemukiman baru di Tepi Barat. Beliau lebih lanjut menggarisbawahi bahwa perjuangan Palestina dan apa yang terjadi di Palestina telah dilupakan dan berada di bawah kepentingan dunia, sementara pada saat yang sama kebijakan musuh semakin kurang ajar.“Pasti ada peristiwa yang mengatur ulang kasus pendudukan Palestina sebagai kasus pertama di dunia, dan ini terjadi melalui Operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober, yang keputusannya 100% adalah orang Palestina dan disembunyikan dari semua orang.”Penyelenggara operasi menyembunyikannya dari faksi-faksi Palestina lainnya dan gerakan-gerakan yang tergabung dalam Poros Perlawanan, kata Sayyid Nasrallah, sambil menjelaskan bahwa hal ini tidak mengganggu gerakan-gerakan tersebut karena kerahasiaan operasi tersebut berada di balik keberhasilan besarnya berkat faktor operasi tersebut yang mengejutkan.“Keputusan, pelaksanaan, dan kurangnya pengetahuan tentang Operasi Badai Al-Aqsa semuanya membuktikan bahwa ini adalah murni pertempuran Palestina,” pemimpin Hizbullah tersebut menggarisbawahi, seraya menambahkan bahwa “pengambil keputusan sebenarnya adalah para pemimpin perlawanan, orang-orang perlawanan, dan pejuang perlawanan. ”Operasi Badai Al-Aqsa, kata Sayyid Nasrallah, menciptakan guncangan keamanan, militer, politik, psikologis, dan moral di dalam entitas pendudukan, dan akan berdampak pada masa kini dan masa depan entitas tersebut. Hal ini juga mengungkap kelemahan dan kerapuhan, dan bahwa Zionis ‘Israel’ memang lebih lemah dari jaring laba-laba.Sayyid Nasrullah lebih lanjut mencatat bahwa AS bergegas menahan entitas yang terguncang ini agar dapat berdiri kembali dan pulih, serta melindunginya. “AS yang terburu-buru membantu entitas Zionis ‘Israel’ mengungkap kelemahan entitas ini. Sejak awal, Zionis ‘Israel’ menuntut senjata baru AS, apakah ini ‘negara’ kuat yang bisa berdiri sendiri?” Sayyid Nasrallah bertanya-tanya.“Meskipun ada dukungan AS, entitas Zionis ‘Israel’ tidak dapat memperoleh kembali inisiatif tersebut,” tambah Yang Mulia.Sayyid Nasrallah memuji keputusan Operasi Badai Al-Aqsa yang bijaksana, berani, dan tepat dalam hal waktu, yang menurutnya pantas menerima semua pengorbanan yang diberikan. Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa operasi ini membentuk fase bersejarah baru dalam perjuangan melawan musuh. , selain nasib rakyat Palestina, masyarakat di kawasan, dan negaranya.“Sudah jelas sejak jam-jam pertama operasi bahwa musuh ini terganggu, kalah, dan terkejut,” kata Sayyid Nasrallah, seraya menambahkan bahwa tampaknya pemerintah Zionis 'Israel' tidak mempertimbangkan pelajaran yang didapat dari pengalaman mereka dengan gerakan perlawanan di Lebanon dan Palestina.“Di antara kesalahan terbesar yang dilakukan dan masih dilakukan oleh Zionis 'Israel' adalah menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai namun tidak dapat mereka capai atau raih, dan Zionis 'Israel' mengulangi kesalahannya pada perang Juli 2006 ketika mereka menetapkan tujuan-tujuan tinggi yang tidak mereka capai. terpaksa menyerah.”Kembali ke kengerian, kelemahan, dan kegagalan Zionis 'Israel' karena tidak menahan diri dari operasi darat besar-besaran di Gaza, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa tentara mana pun yang memiliki pesawat dan rudal dapat melakukan apa yang dilakukan tentara Zionis 'Israel' di Gaza, tetapi tidak dapat mencetak pencapaian bidang apa pun.“Kami telah menyaksikan kepahlawanan para pejuang perlawanan Palestina,” kata Sayyid Nasrallah, sambil bertanya: “Bagaimana musuh akan berperang di medan seperti itu dan melawan pejuang semacam itu?”“Adegan pembantaian yang terjadi di Jalur Gaza memberi tahu Zionis bahwa akhir pertempuran adalah kemenangan Gaza dan kekalahan musuh,” kata Sayyid Hasan, seraya menekankan bahwa apa yang terjadi di Gaza mencerminkan sifat brutal dan barbar dari rezim Zionis. entitas perampas kekuasaan yang telah ditanamkan di wilayah kita.“Rakyat dan perempuan Gaza membuka kedok kebijakan media arus utama dan Arab dalam menipu masyarakat kami untuk mendorong mereka melakukan normalisasi dengan Zionis ‘Israel’.”Sayyid Nasrallah menuduh AS bertanggung jawab sepenuhnya atas perang yang sedang berlangsung di Gaza, dan menyebut Zionis ‘Israel’ hanya sebagai alat implementasi; “AS melarang mengutuk Zionis ‘Israel’ di Dewan Keamanan PBB, dan mencegah gencatan senjata di Gaza,” Sayyid Nasrullah menggarisbawahi, menekankan bahwa “AS melancarkan perang di Gaza dan harus menanggung akibat dari agresinya.”Pemimpin perlawanan mendesak semua orang yang bebas dan terhormat di dunia untuk menjalankan tugas mereka dengan menampilkan fakta dalam pertarungan opini publik yang mereka lawan dengan kebohongan, distorsi, dan penyesatan.“Operasi Badai Al-Aqsa adalah pertempuran kemanusiaan dalam menghadapi kebrutalan dan barbarisme yang diwakili oleh AS, Inggris, dan 'Israel', dan mereka yang tetap diam saat ini harus meninjau kembali kemanusiaan mereka jika mereka menjadi manusia, dan agama mereka. , apakah mereka beragama, dan kehormatan mereka, apakah mereka terhormat,” tegas Sayyid Nasrallah.Perkembangan yang terjadi di Gaza merupakan sebuah pertempuran yang sangat penting, menentukan, dan bersejarah dimana apa yang terjadi setelahnya tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, menurut Sayyid Nasrallah, yang menetapkan tujuan pada fase saat ini, yang pertama adalah mengakhiri agresi, dan mengakhiri konflik di Gaza. kedua adalah perlawanan Palestina di Gaza, dan Hamas khususnya, muncul sebagai pemenang.“Kemenangan Gaza hari ini berarti kemenangan rakyat Palestina, para tahanan, Tepi Barat, Al-Quds, Al-Aqsa, Gereja Makam Suci, dan negara-negara kawasan. Kemenangan Gaza hari ini adalah kepentingan nasional Mesir, Yordania, Suriah, dan yang pertama adalah kepentingan nasional Lebanon.”Musuh mengancam Lebanon dan rakyatnya dengan menggunakan kekuatan pembantaian di Gaza, padahal mereka memang tenggelam dalam pasir, cacat, dan pecundang, jelas Sayyid Nasrallah.Dia lebih lanjut mendesak pemerintah Arab dan Islam untuk berupaya mencapai gencatan senjata, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan entitas Zionis ‘Israel’. Sayyid Nasrallah kemudian bertanya-tanya: Apakah kelemahan Arab sudah mencapai tingkat ketidakmampuan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan mengevakuasi warga sipil yang terluka?Sayyid Nasrullah menggarisbawahi bahwa pernyataan kecaman saja tidak cukup, dan menambahkan bahwa memutus hubungan dengan entitas musuh, serta minyak, adalah suatu keharusan dengan menghentikan ekspor minyak ke entitas ‘Israel’.Sayyed Nasrallah memuji Perlawanan Islam di Irak yang mulai memikul tanggung jawab dan mengumumkan memasuki fase baru.Mengenai Hizbullah, Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa gerakan perlawanan Lebanon telah memasuki pertempuran Operasi Badai Al-Aqsa sejak 8 Oktober. “Kami telah diberitahu tentang operasi tersebut seperti masyarakat secara keseluruhan, dan segera setelah kami beralih dari satu tahap ke yang lain."“Apa yang kami lakukan di lini depan kami [sebagai Hizbullah] adalah penting dan sangat berpengaruh,” kata Sayyed Nasrallah, seraya menekankan bahwa Hizbullah tidak akan puas dengan apa yang terjadi di lini depan mereka.“Perlawanan Islam di Lebanon telah terjadi sejak tanggal 8 Oktober dalam pertempuran nyata yang tidak dirasakan oleh siapa pun kecuali masyarakat dan pejuang di sepanjang perbatasan. Perlawanan Islam terlibat dalam pertempuran yang berbeda dalam hal judul, alat, dan targetnya.”Pindah ke Yaman, pemimpin Hizbullah menekankan bahwa rudal dan drone Yaman akan mencapai ‘Eilat’ dan pangkalan militer Zionis ‘Israel’.Pada tanggal 7 Oktober, setelah Operasi Badai Al-Aqsa di Gaza, Zionis 'Israel' mulai menarik pasukannya dari perbatasan Lebanon untuk mengerahkan mereka di Gaza di tengah keruntuhan moral di antara pasukannya, Sayyid Nasrallah menjelaskan, sambil menunjuk pada operasi Israel. Perlawanan Islam di Lebanon memaksa musuh untuk mempertahankan kekuatannya dan bahkan menambah benteng pertahanan.“Front Lebanon mengurangi sebagian besar pasukan yang dikirim untuk menyerang Gaza, dan mengalihkan perhatian mereka ke arah kami. Front Lebanon menarik sepertiga tentara Zionis ‘Israel’ ke perbatasan Lebanon, dan sebagian besar dari pasukan tersebut adalah pasukan elit.”Sekiranya pendirian kami hanya berdasarkan solidaritas politik, maka Zionis ‘Israel’ akan merasa nyaman di sepanjang perbatasan utara, dan pasukannya akan dikerahkan ke Gaza, jelas Sayyed Nasrallah. “Para pemukim yang dievakuasi dari Utara dan Selatan memberikan tekanan pada moral dan tingkat ekonomi entitas Zionis ‘Israel’.”Selain itu, operasi di sepanjang perbatasan menciptakan kekhawatiran, antisipasi, dan ketakutan di dalam komando Zionis 'Israel' dan Amerika, kata panglima Hizbullah, namun dia mencatat bahwa kemungkinan bahwa front Lebanon akan melakukan pertempuran skala besar adalah kemungkinan yang realistis. .“Musuh saat ini menanggung semua operasi perlawanan dan mengatur ritmenya karena mereka khawatir bahwa segala sesuatunya akan mencapai apa yang sebenarnya mereka takuti.”Selain itu, Sayyid Nasrallah mencatat bahwa operasi perlawanan di Lebanon Selatan memberi tahu musuh yang mungkin berpikir untuk menyerang kami atau melancarkan serangan pendahuluan bahwa mereka akan melakukan kebodohan terbesar dalam sejarahnya.“Pemandangan yang datang dari Gaza akan membuat kita lebih setia dan yakin bahwa kita harus menerima tantangan dan tidak menyerah tidak peduli seberapa besar tantangan dan pengorbanan yang kita berikan. Operasi perlawanan di Lebanon Selatan menunjukkan solidaritas kami terhadap Gaza dan rakyatnya, dan untuk meringankan tekanan yang mereka alami.”Hizbullah telah diberitahu sejak hari pertama bahwa armada AS datang akan mengebom kami, Sayyid Nasrallah mengumumkan, berbicara kepada Amerika bahwa mengancam kami dan gerakan perlawanan di wilayah kami tidak ada gunanya. “Armada Anda tidak membuat kami takut, dan tidak akan membuat kami takut. Kami siap [untuk menghadapi] armada yang Anda ancam, dan mereka yang mengalahkan Anda pada awal tahun 1980an masih hidup, kali ini mereka juga membawa putra dan cucu mereka.”Sayyid Nasrallah juga mengatakan kepada Amerika bahwa mereka (AS) dapat menghentikan agresi di Gaza karena ini adalah agresi yang dilakukan oleh mereka. “Siapa pun yang ingin mencegah perang regional harus segera menghentikan agresi ini. Dan jika terjadi perang regional, kepentingan dan tentara Anda akan menjadi pihak yang paling dirugikan,” Sayyid Hasan memperingatkan.“Front Lebanon dan eskalasinya terkait dengan dua hal, yang pertama adalah jalur peristiwa dan perkembangan di Gaza dan yang kedua adalah perilaku musuh terhadap Lebanon. Semua kemungkinan yang ada di pihak Lebanon telah disarankan, semua opsi mungkin dilakukan, dan kami dapat memilih salah satu opsi tersebut kapan saja.”Beliau lebih lanjut memperingatkan musuh Zionis terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu di mana beberapa warga sipil diserang di Lebanon, yang menurut Yang Mulia akan mengembalikan kita pada persamaan antara warga sipil dengan warga sipil.Yang Mulia menggarisbawahi bahwa pertempuran tersebut adalah pertempuran pembangkangan, kesabaran, toleransi, dan akumulasi prestasi, serta mencegah musuh mencapai tujuannya. Sayyid Nasrallah menyerukan upaya untuk mengakhiri perang di Gaza serta berupaya agar perlawanan di Gaza muncul sebagai pemenang.Dalam pidatonya kepada rakyat Palestina dan seluruh pejuang perlawanan, Sayyid Nasrallah mengatakan: Kami masih memerlukan waktu, namun kami berhasil meraih poin. Inilah bagaimana kami meraih kemenangan pada tahun 2006 dan di Gaza. Dan inilah bagaimana perlawanan mencapai prestasi di Tepi Barat.Gaza akan muncul sebagai pemenang, Palestina akan muncul sebagai pemenang, janji Sayyid Nasrallah. “Memikul tanggung jawab, perlawanan, dan kesabaran tentu akan menghasilkan kemenangan atas izin Tuhan,” pemimpin perlawanan itu menyimpulkan.[IT/r]