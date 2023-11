WSJ: AS Mencari Bantuan dari Negara-negara Arab di Gaza 

Palestinian children sit amid the rubble of a building destroyed by Israeli attacks in Khan Yunis, southern Gaza Strip

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken memelopori pembicaraan dengan rekan-rekannya dari negara-negara Arab mengenai bagaimana mengatur Gaza setelah Zionis Israel menyelesaikan operasi militernya di daerah kantong yang terkepung itu, kata Wall Street Journal pada hari Kamis (2/11).

Negara-negara Arab harus mempunyai suara dalam pemerintahan masa depan di daerah kantong Palestina yang terkepung, menurut para pejabat ASMasalah ini diperkirakan akan diangkat selama kunjungan Blinken baru-baru ini ke wilayah tersebut, tulis surat kabar tersebut mengutip para pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. Pejabat AS itu tiba di Zionis Israel pada Jumat (3/11) pagi di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam perjalanan ketiganya ke negara itu sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober. Blinken juga diperkirakan akan singgah di Yordania pada perjalanan tersebut. .“Para pemangku kepentingan utama terlibat dalam diskusi ini,” kata Ben Cardin, Senator Demokrat dari Maryland, menurut WSJ. “Anda harus memiliki administrator yang kredibel yang bisa datang ke Gaza untuk memberikan peluang bagi warga Palestina.”WSJ mencatat bahwa belum ada rencana yang didukung Washington mengenai bagaimana pengelolaan Gaza pascaperang – meskipun salah satu pilihannya, katanya, adalah wilayah tersebut untuk sementara waktu diperintah oleh kekuatan multinasional dari wilayah tersebut.Menurut makalah tersebut, AS memahami bahwa setiap rencana pemerintahan harus mendapat dukungan dari negara-negara Arab terdekat. “Saya pikir AS perlu menerima bahwa Qatar, Türki, Mesir dan Yordania harus memainkan peran,” tambah Tuqa Nusairat dari program Timur Tengah Dewan Atlantik, menurut WSJ.“Pada titik tertentu, hal yang paling masuk akal adalah Otoritas Palestina (PA) yang efektif dan direvitalisasi untuk memiliki pemerintahan dan pada akhirnya mendapatkan tanggung jawab atas Gaza,” kata Blinken kepada Senat AS awal pekan ini. Namun, WSJ mengatakan ada keyakinan di antara beberapa pejabat bahwa Otoritas Palestina mungkin dianggap “terlalu lemah” untuk memerintah Gaza secara efektif dalam jangka pendek.Brian Katulis, wakil presiden kebijakan di Middle East Institute di Washington, mengatakan bahwa menyusun rencana spesifik di tengah operasi darat perjalanan Zionis Israel “seperti menanyakan tentang pembersihan setelah badai Kategori 5 tepat ketika sedang terjadi.”Serangan Hamas bulan lalu, dan operasi pembalasan Zionis Israel berikutnya, sangat berdampak pada upaya menjembatani perpecahan dan menormalisasi hubungan antara negara Yahudi dan negara-negara tetangga Arabnya. Pada hari Rabu (1/11), Yordania menarik duta besarnya dari Israel karena keberatan atas pemboman mereka di Gaza.Setidaknya 9.000 orang sejauh ini telah meninggal di Gaza, kata para pejabat Palestina, dimana sekitar 70% di antaranya adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, menurut laporan pejabat Zionis Israel.Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menekankan keyakinan Moskow bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang layak untuk mengatasi masalah Israel-Gaza. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita BELTA bulan lalu, dia memperingatkan bahwa “tanpa pembentukan negara Palestina melalui negosiasi” kemungkinan konflik baru antara negara Yahudi dan tokoh-tokoh di wilayah Palestina yang tidak stabil tidak akan berkurang.[IT/r]