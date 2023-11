Politico: AS Meminta Israel untuk Menghindari Pembunuhan Warga Sipil 

Aftermath of an Israeli strike on the Nasirat Refugee Camp in Gaza City

IslamTimes - Washington semakin tidak nyaman dengan banyaknya korban warga sipil di Gaza, dan meminta penjelasan dari Zionis Israel atas salah satu serangan udara di kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduknya, Politico melaporkan pada hari Jumat (3/11).

Washington dilaporkan “berusaha keras” setelah pemboman JabaliaPermintaan itu dalam konteks “meminta Zionis Israel berbuat lebih banyak untuk menghindari jatuhnya korban sipil,” kata seorang pejabat AS, yang tidak mau disebutkan namanya ketika membahas percakapan sensitif, kepada outlet tersebut. Washington juga meminta rincian mengenai “pemikiran dan proses” di balik serangan tersebut dan mendesak Zionis Israel untuk melakukan “penargetan yang tepat” agar tidak merugikan warga sipil.Saat mengunjungi Zionis Israel pada hari Jumat (3/11), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mendesak Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan “jeda” dalam pertempuran dan memberinya nasihat tentang mengurangi korban sipil.Netanyahu menjawab bahwa Zionis Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata apa pun dan bermaksud untuk melanjutkan “dengan kekuatan penuh” sampai Hamas membebaskan semua sandera yang disandera dalam serangan 7 Oktober.AS mendesak Zionis Israel untuk melakukan operasi “yang lebih bedah” daripada melakukan invasi besar-besaran ke Gaza, dengan alasan potensi jatuhnya korban sipil dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu kepada Politico, namun Netanyahu hanya “sedikit” mengindahkannya. .“Jalan yang mereka pilih adalah cara yang memecah perbedaan,” kata pejabat itu.Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan kelompok militan Palestina tersebut merenggut 1.400 nyawa warga Zionis Israel, sebagian besar warga sipil. Jet dan artileri IDF telah berulang kali menyerang Gaza, mengakibatkan lebih dari 9.000 kematian, menurut angka terbaru yang diberikan oleh pejabat kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas. Pasukan darat IDF memasuki Gaza Jumat lalu dan dilaporkan membelahnya menjadi dua.Serangan hari Selasa (31/10) di Jabalia menewaskan 50 orang dan melukai 150 orang. Serangan lainnya, pada hari Rabu (1/11), menewaskan sedikitnya 80 orang lagi, menurut dokter setempat. Zionis Israel telah mengakui kedua serangan tersebut, dan mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan komandan senior Hamas yang “sengaja membahayakan warga sipil Gaza” dengan menggunakan mereka sebagai tameng manusia.Meskipun pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan Politico bersikeras bahwa “dukungan Amerika terhadap hak Zionis Israel untuk mempertahankan diri tetap kuat,” beberapa anggota Kongres dari partai Presiden Joe Biden tampaknya merasa keberatan.Pada hari Jumat, 13 anggota Senat Demokrat mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan “penghentian permusuhan jangka pendek” untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, membebaskan para sandera, dan merundingkan perdamaian. Sementara itu, anggota Partai Demokrat di DPR sedang mendiskusikan kemungkinan tindakan untuk menghukum Zionis Israel jika Zionis Israel menolak mengubah haluan, termasuk “penegakan nyata pemeriksaan hak asasi manusia” yang terkait dengan pengiriman senjata AS, kata salah satu anggota Kongres kepada Politico tanpa mau disebutkan namanya.[IT/r]