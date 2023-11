Pentagon Mengonfirmasi Drone Mata-mata AS Dikerahkan di Gaza

MQ-9 Reaper drone flies during a training mission over the Nevada Test and Training Range

IslamTimes - Militer AS telah mengakui melakukan penerbangan drone “tidak bersenjata” di Gaza, dan mengatakan bahwa UAV dikerahkan untuk membantu menemukan sandera yang disandera oleh Hamas. Para pejabat Amerika yang dikutip oleh media bersikeras bahwa pesawat tersebut tidak mendukung operasi Zionis Israel di wilayah tersebut.

Pengakuan ini muncul setelah para jurnalis melihat drone Reaper mengelilingi daerah kantong PalestinaDalam pernyataan singkat pada hari Jumat (3/11), juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder membenarkan bahwa misi drone “dimulai setelah serangan Hamas terhadap Zionis Israel pada 7 Oktober,” di mana kelompok militan Palestina menyandera lebih dari 200 orang.“Untuk mendukung upaya pemulihan sandera, AS melakukan penerbangan UAV tidak bersenjata di Gaza, serta memberikan saran dan bantuan untuk mendukung mitra Zionis Israel kami saat mereka berupaya dalam upaya pemulihan sandera,” kata Ryder.Pengakuan ini muncul setelah para jurnalis melihat drone MQ-9 Reaper mengelilingi daerah kantong Palestina melalui situs pelacakan penerbangan. Meskipun UAV dapat diperlengkapi untuk melakukan serangan udara, Reaper juga sering digunakan untuk pengawasan karena rangkaian sensor canggihnya, serta kemampuannya untuk tetap berada di udara selama lebih dari 24 jam berturut-turut.Menurut beberapa pejabat AS yang dikutip oleh New York Times, misi tersebut menandai pertama kalinya drone Amerika beroperasi di Gaza. Namun, mereka menekankan bahwa penerbangan tersebut “tidak mendukung operasi militer Zionis Israel di darat” dan dimaksudkan untuk “memantau tanda-tanda kehidupan dan memberikan petunjuk potensial kepada Pasukan Pertahanan Zionis Israel.”Setidaknya enam MQ-9 terlihat berkeliaran di selatan Gaza, 15 mil jauhnya dari pasukan darat Zionis Israel yang berjuang memasuki wilayah tersebut dari utara, kata peneliti penerbangan Amelia Smith kepada NYT. Beberapa UAV melayang di atas Gaza selama sekitar tiga jam pada ketinggian 25.000 kaki, diyakini dioperasikan oleh pasukan khusus AS.Di tengah putaran terakhir pertempuran antara Zionis Israel dan Hamas, Washington telah mengerahkan ribuan tentara ke Timur Tengah, serta sepasang kelompok penyerang kapal induk dan aset angkatan laut lainnya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pihak luar terlibat dalam konflik tersebut.Meskipun ada laporan sebelumnya bahwa pasukan AS dapat bertindak sebagai penjaga perdamaian di Gaza setelah perang saat ini, Gedung Putih menolak gagasan tersebut, dan bersikeras bahwa personel Amerika tidak akan beroperasi di wilayah tersebut “sekarang atau di masa depan.”Meskipun Washington telah menyuarakan dukungan kuat terhadap aksi militer Zionis Israel di Gaza, dalam beberapa hari terakhir, para pejabat telah mengusulkan “jeda kemanusiaan” untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke wilayah kantong yang terkepung tersebut. Dalam pidatonya di Tel Aviv pada hari Jumat (3/11), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan gencatan senjata singkat dapat memungkinkan “distribusi bantuan kemanusiaan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” sebuah gagasan yang dengan cepat ditolak oleh Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu.IDF akan terus menyerang Gaza dengan “seluruh kekuatannya,” kata perdana menteri dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa Zionis Israel “menolak gencatan senjata sementara yang tidak mencakup kembalinya sandera kami.”[IT/r]