Ketua Hamas: AS dan Sekutunya Harus Mendengarkan Seruan Rakyat Mereka untuk Gencatan Senjata di Gaza

Demonstrators rally outside the White House in support of Palestinians in Gaza

IslamTimes - Ketua biro politik gerakan perlawanan Hamas memuji puluhan ribu orang yang turun ke jalan di negara-negara Barat untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Baratnya harus mendengarkan seruan negara mereka.

“Saya salut dengan massa yang berkumpul di Washington dan massa yang turun ke jalan di berbagai ibu kota negara-negara Barat untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap rakyat kami, dan menuntut diakhirinya perang genosida di Gaza,” kata Ismail Haniyeh dalam sebuah pernyataan. pada hari Sabtu (4/11).Dia berpendapat bahwa demonstrasi besar-besaran di berbagai belahan dunia menegaskan bahwa orang-orang yang mencintai kebebasan sudah muak dengan kebijakan rezim pendudukan Zionis Israel dan kekejamannya.“Pemerintah AS dan negara-negara yang mendukung agresi Zionis Israel harus mendengarkan seruan rakyat mereka.“Kami telah memperhatikan bahwa masyarakat dunia dengan lantang meneriakkan: Kebebasan untuk Palestina, Perlawanan adalah Sah, dan Pendudukan akan Berakhir,” kata Haniyeh.Demonstrasi pro-Palestina terjadi pada hari Sabtu (4/11) di berbagai kota, termasuk Washington, DC; London; Paris; Berlin; Milan dan Dhaka.Di Turki, konvoi pendukung Palestina menuju ke pangkalan militer AS di selatan negara itu untuk melakukan protes bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke negara tersebut pada hari Minggu (5/11).Kerumunan besar juga mengadakan protes duduk di London, menghalangi Oxford Circus dan Piccadilly Circus sebelum berbaris dan berkumpul di Trafalgar Square.Para pengunjuk rasa memegang plakat “Kebebasan untuk Palestina” dan meneriakkan “gencatan senjata sekarang” dan “dalam ribuan, jutaan, kita semua adalah warga Palestina”.Selain itu, ribuan orang melakukan unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan gencatan senjata dengan plakat bertuliskan “Hentikan siklus kekerasan” dan “Tidak melakukan apa pun, mengatakan tidak artinya terlibat.”Hamas menyerukan pembukaan penyeberangan Rafah secara ‘permanen’Sementara itu, pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan pejuang perlawanan Palestina telah melancarkan pertempuran melawan rezim pendudukan Tel Aviv dengan sangat efisien, dan Zionis Israel gagal mencapai kemajuan apa pun dalam perang tersebut.“Tentara pendudukan Zionis Israel telah menargetkan warga sipil di Gaza untuk menutupi kegagalan mereka dalam perang. Mereka telah melakukan 1.000 pembantaian terhadap warga Palestina di daerah kantong tersebut, yang terakhir adalah mengebom ambulans,” kata Hamdan pada konferensi pers di ibu kota Lebanon, Beirut, pada hari Sabtu (4/11).Dia menambahkan, “Rumah sakit mengalami situasi bencana mengingat kekurangan bahan bakar dan kebutuhan medis. Bantuan kemanusiaan yang dibawa ke daerah kantong yang diblokade tidaklah cukup. Penyeberangan Rafah harus dibuka secara permanen.”Pejabat tinggi Hamas menganggap pemerintah AS, khususnya Presiden Joe Biden, bertanggung jawab atas perkembangan yang sedang berlangsung di Gaza.Dia juga mengecam para penguasa Arab, menggambarkan mereka lemah dan berada di bawah tingkat yang diharapkan.Hamdan menggarisbawahi bahwa jurnalis dan kantor media telah menjadi sasaran serangan udara Israel, dan menyerukan solidaritas dan aktivisme berkelanjutan yang bertujuan menghentikan agresi Israel di Gaza.Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan genosida Israel di Jalur Gaza setidaknya mencapai 9.572 orang. Lebih dari 26.000 orang, sebagian besar perempuan, anak-anak dan orang tua, juga terluka.Rezim Tel Aviv melancarkan perang setelah kelompok perlawanan Gaza melakukan Operasi Badai al-Aqsa, operasi terbesar mereka melawan entitas pendudukan selama bertahun-tahun.Sejak awal perang, AS mendukung serangan ganas Tel Aviv di wilayah Palestina sebagai sarana “pertahanan diri.”Washington juga telah memberikan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya.[IT/r]