Para Pengunjuk Rasa Menyerang Pangkalan Udara AS di Türki

IslamTimes - Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstrasi pro-Palestina di Pangkalan Udara Incirlik di Türki pada hari Minggu (5/11). Konvoi pengunjuk rasa tiba di pangkalan Amerika pada hari sebelumnya untuk menunjukkan kemarahan terhadap Amerika dan Zionis Israel.

Ribuan demonstran pro-Palestina berbaris di Pangkalan Udara Incirlik untuk memprotes dukungan Washington terhadap Zionis IsraelMobil dan bus berbendera Palestina dan Turki meninggalkan Istanbul pada hari Jumat (3/11) dalam perjalanan menuju pangkalan tersebut, yang terletak tepat di luar kota Adana dekat perbatasan Suriah. Konvoi tersebut diorganisir oleh Humanitarian Relief Foundation (IHH), sebuah LSM Turki yang menyerukan para pendukungnya untuk “mengepung” pangkalan tersebut pada saat kedatangan.Keamanan ditingkatkan di fasilitas tersebut menjelang protes, dan polisi setempat menembakkan tabung gas air mata ke kerumunan sebelum fasilitas tersebut dapat dikepung.Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan pro-Hamas, lapor situs berita Daily Ummah Türki. Gas air mata, peluru karet, dan meriam air digunakan untuk mengusir massa menjauh dari pangkalan Amerika, menurut outlet tersebut.Setelah tindakan keras tersebut, penyelenggara IHH dilaporkan meminta massa untuk membubarkan diri. Belum ada laporan mengenai korban jiwa.Protes meletus di seluruh Türki setelah dimulainya kampanye udara Zionis Israel melawan Hamas bulan lalu. Meskipun pemerintah Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan kelompok militan yang berbasis di Gaza, 67% dari mereka yang tewas dalam kampanye pemboman tersebut adalah perempuan dan anak-anak, menurut angka PBB. Tank dan pasukan Zionis Israel telah bergerak ke daerah kantong tersebut, dan lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza.Lebih dari 1.400 orang telah terbunuh di Zionis Israel pada periode yang sama, sebagian besar dari mereka terbunuh dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap negara Yahudi tersebut.AS telah mendukung Zionis Israel dengan senjata, amunisi, dan pendanaan, serta dengan mengerahkan dua kelompok kapal induk ke wilayah tersebut. Meskipun Türki adalah sekutu NATO AS, Ankara telah menarik duta besarnya untuk Israel sementara Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh militer Zionis Israel melakukan kejahatan perang dan memutuskan kontak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.“Saya percaya bahwa kita harus menghentikan Zionis Israel – yang tampaknya sudah gila dan kehilangan kesadaran – sesegera mungkin,” kata Erdogan pada hari Kamis (2/11), seraya menambahkan bahwa Ankara akan “memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza akan menghadapi keadilan.”AS telah menggunakan pangkalan Udara Incirlik sejak pertengahan tahun 1950an. Fasilitas ini telah menjadi lokasi penerbangan pengintaian di Uni Soviet, misi tempur di Irak dan Afghanistan, dan misi dukungan udara selama kampanye AS melawan ISIS pada tahun 2015. AS juga menyimpan sekitar 50 nuklir B61. bom di Incirlik.Pangkalan tersebut kadang-kadang menjadi titik fokus protes anti-AS dan anti-NATO, dengan ribuan demonstran mengelilingi fasilitas tersebut dan membakar bendera Amerika pada tahun 2016 selama upaya kudeta terhadap Erdogan.[IT/r]