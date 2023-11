Members of the Iraqi anti-terror Kata'ib Hezbollah movement wave their group’s flag during a parade in Baghdad, Iraq

IslamTimes - Kelompok perlawanan anti-teror Irak Kata’ib Hezbollah bereaksi keras terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke ibu kota Baghdad, mengancam akan memicu “eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya” jika diplomat tinggi Amerika mendarat di negara Arab.

Abu Ali al-Askari, seorang pejabat keamanan senior di Kata'ib Hezbollah (Brigade Hizbullah), membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (4/11) malam, dan mencatat bahwa sifat tidak manusiawi dari Amerika Serikat, Zionis Israel, negara-negara Barat dan sekutu regional mereka telah menjadi bagian dari tindakan yang terungkap ke seluruh dunia sehubungan dengan keterlibatan mereka dalam serangan keji terhadap warga Palestina, terutama perempuan dan anak-anak, di Jalur Gaza.Askari menambahkan bahwa Blinken, yang dia sebut sebagai “menteri perang” rezim Zionis Israel, tidak diterima di Irak dan kelompoknya akan mengambil “tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk menunjukkan protes keras atas kunjungannya.Dia lebih lanjut mengatakan Kata’ib Hizbullah akan berupaya untuk “menutup kepentingan Amerika di Irak,” akan memaksa penutupan Kedutaan Besar AS di Baghdad dan mencegah warga AS memasuki negara itu dengan cara yang “tidak damai”.Blinken dijadwalkan mengunjungi Bagdad pada hari Minggu (5/11). Ia diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia al-Sudani dan Menteri Luar Negeri Fuad Hussein, untuk membahas situasi Gaza.Kunjungan ini terjadi pada saat yang kritis di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel di Gaza akan memicu konflik regional yang lebih luas.Kelompok perlawanan Irak telah meluncurkan roket dan drone ke pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan pendudukan AS di negara tersebut dan negara tetangganya dalam beberapa minggu sejak serangan Israel di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober.Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegramnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di Pangkalan Udara al-Harir, yang terletak 45 kilometer (27,9 mil) di utara Bandara Internasional Erbil di Irak utara, Sabtu (4/11) dini hari.Dicatat bahwa pangkalan tersebut menjadi sasaran dua pesawat nirawak dan pesawat tersebut “langsung mengenai sasaran mereka,” menghubungkan serangan tersebut dengan dukungan tanpa syarat Washington terhadap kampanye militer berdarah Zionis Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Kamis mengesahkan rancangan undang-undang bantuan senilai 14 miliar dolar, yang mencakup miliaran dolar untuk militer Israel, termasuk $4 miliar untuk pengadaan Iron Dome Zionis Israel dan sistem pertahanan David’s Sling untuk melawan serangan roket balasan Palestina.Berbagai pejabat AS juga mendukung perang Zionis Israel di Gaza dan menolak rencana gencatan senjata di PBB.Korban tewas akibat serangan genosida Israel di Jalur Gaza setidaknya mencapai 9.572 orang. Lebih dari 26.000 orang, sebagian besar perempuan, anak-anak dan orang tua, juga terluka.Rezim Tel Aviv melancarkan perang setelah kelompok perlawanan Gaza melakukan Operasi Badai al-Aqsa, operasi terbesar mereka melawan entitas pendudukan selama bertahun-tahun.[IT/r]