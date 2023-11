Jajak Pendapat NYT: Trump Mengalahkan Biden di Beberapa Negara Bagian

Trump beating Biden

IslamTimes - Sebagian besar responden mengatakan kebijakan presiden saat ini telah merugikan mereka secara pribadi dan memperkirakan kehancuran finansial jika dia memenangkan masa jabatan kedua.

Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan kalah dalam pertandingan ulang melawan saingannya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, jika pemilu diadakan sekarang, menurut jajak pendapat dari New York Times/Siena College dan CBS/YouGov yang diterbitkan pada hari Minggu (5/11).Jajak pendapat New York Times menunjukkan Trump unggul signifikan atas Biden di lima dari enam negara bagian yang kritis, dengan keunggulan 11 poin di Nevada dan selisih yang lebih kecil di Georgia, Arizona, Michigan, dan Pennsylvania. Hanya Wisconsin yang lebih menyukai Biden – dan hanya dengan selisih dua poin.Dua pertiga responden mengatakan AS bergerak ke arah yang salah, dan mayoritas dari seluruh demografi menyatakan bahwa kebijakan Biden secara pribadi telah merugikan mereka. Hampir tiga perempat (71%) mengatakan presiden terlalu tua untuk menjabat secara efektif – termasuk lebih dari separuh pendukungnya – sementara 62% mengatakan presiden tidak memiliki ketajaman mental untuk menjalankan tugasnya.Hampir enam dari sepuluh (59%) pemilih lebih mempercayai Trump dibandingkan Biden dalam hal perekonomian – yang dinilai sebagai isu paling penting dalam pemilu tahun 2024 oleh mayoritas responden – dan preferensi terhadap Trump berlaku di semua tingkat pendidikan dan pendapatan, serta usia, dan jenis kelamin.Hanya 2% responden – dan kurang dari 1% dari mereka yang berusia di bawah 30 tahun – mengklaim bahwa perekonomian berada dalam kondisi 'sangat baik'. Hal ini mungkin menjelaskan melemahnya dukungan terhadap Biden di kalangan pemilih muda, yang sebagian besar memilihnya pada tahun 2020 namun hanya unggul satu poin dibandingkan Trump pada pemilu hari Minggu. pemilihan.Jajak pendapat CBS menempatkan Trump unggul tiga poin atas Biden, sejalan dengan temuan NYT bahwa para pemilih menggantungkan harapan ekonomi mereka pada Partai Republik. Hampir setengah (45%) dari responden yang disurvei mengatakan bahwa kondisi finansial mereka akan lebih baik jika Trump kembali menjabat di Gedung Putih, dibandingkan dengan hanya 18% yang memperkirakan masa depan ekonomi yang cerah di bawah kepemimpinan Biden, meskipun mayoritas (51%) memperkirakan kebijakan kedua kandidat. untuk memihak kelompok kaya dibandingkan kelas pekerja dan kelas menengah. Pada saat yang sama, 48% responden memperkirakan kondisi finansial mereka akan lebih buruk jika Biden memenangkan masa jabatan kedua, sementara 32% responden juga merasakan hal yang sama terhadap Trump.Trump juga dipandang tidak terlalu agresif. Hampir setengah (47%) responden berpendapat bahwa Biden akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas dunia, dibandingkan dengan hanya 31% yang berpendapat hal yang sama terhadap Biden. Meskipun 39% pemilih masih percaya bahwa Trump akan meningkatkan kemungkinan AS terlibat dalam perang lagi, namun hampir separuh (49%) memperkirakan Biden akan melakukan hal yang sama.Preferensi para pemilih sebagian besar adalah menghindari perang di luar negeri, dengan 72% responden setuju bahwa AS harus “mencoba untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain” dan hanya 35% yang memprioritaskan proyeksi kekuatan militer dibandingkan promosi cita-cita Amerika sebagai negara asing. tujuan kebijakan. Namun, mayoritas kecil mendukung pengiriman bantuan militer ke Zionis Israel (55%) dan Ukraina (53%).[IT/r]