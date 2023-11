WhatsApp, the text messaging service, is seen on a smartphone in New York

IslamTimes - Dukungan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan terhadap kejahatan Zionis Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap rakyat Palestina telah menyusup ke bidang Kecerdasan Buatan, dengan WhatsApp milik Meta yang memperkenalkan fitur AI yang secara terang-terangan mendiskriminasi warga Palestina dan bukan warga Zionis Israel.

Dalam fitur yang baru-baru ini diluncurkan oleh WhatsApp, platform media sosial yang berbasis di AS ini memungkinkan pengguna untuk membuat gambar orang dan objek seperti kartun berdasarkan perintah dan membuat stiker sendiri untuk dikirim dalam pesan.Fitur AI, yang belum tersedia untuk semua orang, ternyata dapat membuat gambar seorang anak laki-laki atau laki-laki yang memegang senjata ketika diberikan perintah terkait Palestina.Dalam investigasi yang dilaporkan oleh The Guardian, prompt “Anak Muslim Palestina” menghasilkan empat gambar anak-anak, di mana salah satu anak laki-laki memegang senjata api mirip AK-47 dan mengenakan topi yang biasa dikenakan oleh laki-laki dan anak laki-laki Muslim. Pencarian lain untuk “Palestina” menghasilkan gambar tangan yang memegang senjata.Namun, ketika diminta dengan Zionis “Israel”, fitur tersebut menampilkan bendera Zionis Israel dan seorang pria menari. Penelusuran untuk “anak laki-laki Zionis Israel” menghasilkan gambar anak-anak yang tersenyum dan bermain sepak bola, sementara tidak ada stiker yang membawa senjata.Bahkan dorongan militer yang eksplisit seperti “tentara Zionis Israel” atau “pasukan pertahanan Zionis Israel” tidak menghasilkan gambar dengan senjata, tulis surat kabar itu.“Permintaan untuk ‘anak laki-laki Zionis Israel’ menghasilkan kartun anak-anak yang bermain sepak bola dan membaca,” kata The Guardian. “Sebagai respons terhadap permintaan ‘tentara Zionis Israel’, AI menciptakan gambar tentara yang tersenyum dan berdoa, tanpa menggunakan senjata.”Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa perintah “Hamas” memunculkan pesan “Tidak dapat membuat stiker AI. Silakan coba lagi.”Menanggapi laporan The Guardian mengenai stiker yang dibuat oleh AI, senator Australia Mehreen Faruqi, wakil pemimpin partai Hijau, meminta komisaris e-safety negara tersebut untuk menyelidiki “gambar rasis dan Islamofobia yang dihasilkan oleh Meta.”“Citra AI yang menggambarkan anak-anak Palestina membawa senjata di WhatsApp adalah gambaran mengerikan mengenai kriteria rasis dan Islamofobia yang dimasukkan ke dalam algoritme,” kata Faruqi dalam sebuah pernyataan melalui email.“Berapa banyak lagi 'bug' rasis yang perlu diungkap sebelum tindakan serius diambil? Kerusakan sudah terjadi. Meta harus bertanggung jawab.”Meta mendapat kecaman dari banyak pengguna Instagram dan Facebook yang mengunggah konten yang mendukung warga Palestina di tengah serangan brutal Zionis Israel terhadap Jalur Gaza yang terkepung, yang sejak 7 Oktober telah merenggut lebih dari 9.500 nyawa tak berdosa. Lebih dari 26.000 orang, sebagian besar perempuan, anak-anak dan orang tua, juga terluka.Para pengguna mengatakan Meta menerapkan kebijakan moderasinya dengan cara yang bias, sebuah praktik yang menurut mereka sama dengan penyensoran.Sebuah studi pada bulan September 2022 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menemukan bahwa kebijakan konten Facebook dan Instagram melanggar hak asasi manusia Palestina selama serangan Israel di Jalur Gaza pada Mei 2021.[IT/r]